El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este martes que ningún consejero se ha quejado de la forma en que se están repartiendo a las diferentes comunidades autónomas las vacunas que están llegando a España para hacer frente al coronavirus.

En declaraciones a TVE, Illa ha mantenido que el reparto de vacunas - este martes han llegado más de 350.000 dosis de la de Pfizer/BioNtech a los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Vitoria, Valencia y Sevilla- se está haciendo con criterios de equidad y con una población diana para la primera etapa en todas las comunidades.

"A mí ese tipo de comentarios que hacen otras formaciones políticas -ha señalado-, prefiero no entrar a comentarlos y calificarlos. El esfuerzo de vacunación que está haciendo todo Europa y el país ofrece un rayo de esperanza e intentar hacer una disputa política de este asunto me parece fuera de lugar y no voy a entrar".

El ministro cree que todos tienen que tener claro que la covid es el enemigo y considera que eso está claro en las reuniones del Consejo Interterritorial, donde hay un clima "constructivo", con aportaciones "de mucha complicidad", y una relación "muy fluida".

En el último encuentro, ningún consejero, incluido el de Madrid, le traslado ninguna queja, y además, tal y como ha recordado, en España hay que tener en cuenta que se han comprado el doble de vacunas de las que se necesitan, con que lo que habrá para todo el mundo.

El ministro, que ha dicho no tener constancia de que el aumento de casos de las ultimas semanas se deba a la variante británica, ha hecho un llamamiento a la cautela de cara a la Nochevieja para que se restrinjan los grupos de personas al máximo posible.

"No quiere decir que no podamos celebrar que se vaya este 2020, que ha sido tan duro, y que iniciamos un año que esperemos que sea de la esperanza, pero sí de forma distinta, con prudencia y moviéndonos y siendo lo menos posible", ha recomendado.

Illa no puede descartar una tercera ola, pero si actuamos con prudencia, como insiste, podemos, en su opinión, si no evitarla, si minimizarla.

Del ministro se han podido escuchar este martes frases como "empezamos a ver la luz al final del túnel" o "lo hemos conseguido, ha sido un esfuerzo impresionante y, ahí estamos, en el principio del fin", aunque ha dicho que hasta que finalice será un proceso largo y complejo, que permitirá posiblemente que este verano pueda haber muchos espacios de socialización.

Illa ha recordado que hace un año conocíamos los primeros casos de neumonía en Wuhan y ha valorado el valor de la ciencia y de la sanidad pública para hacer frente a este virus, que ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar ámbitos de lo público hacia la prevención y la producción nacional de algunos productos sanitarios.