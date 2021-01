La nueva cepa del virus SARS-CoV-2 descubierta en Reino Unido ya circulaba en España desde hace al menos dos semanas, ya que se detectó en dos personas sin vinculación epidemiológica que no habían viajado al país ni tenido contacto con personas que lo hubieran hecho.

Así lo ha indicado a EFE el catedrático de Genética de la Universitat de València e investigador de la Fundación Fisabio, Fernando González Candelas, quien ha señalado que las muestras analizadas son de antes de que el Reino Unido y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dieran la alerta el pasado 20 de diciembre.

Según ha indicado González Candelas, la información sobre la falta de vinculación epidemiológica se la proporcionó la Dirección General de Salud Pública, pero se hizo en Valencia la "caracterización genética parcial, pero concluyente, de que corresponde a la nueva variante".

"Si no hay vínculo directo con el Reino Unido se puede decir que está circulando en nuestro país", ha indicado el catedrático, quien junto a Iñaki Comas, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC), es responsable del consorcio de secuenciación genómica SeqCOVID-España.

Estos expertos están ultimando la secuenciación del genoma completo, que podría estar concluida la próxima semana.

"Las muestras son de antes del 20 de diciembre y, por eso, sabemos que estaba circulando al menos desde entonces", ha indicado este especialista.

Del mismo modo, ha indicado que no puede determinar si la transmisión de la nueva cepa en España "ha sido mucha, poca o regular. No tenemos datos para cuantificar cuanto".

El investigador de la Fundación Fisabio ha señalado que no sabe desde cuando está circulando por España "porque no hemos analizado suficiente número de muestras".

"Trabajamos en secuenciación con una muestra pequeña de todos los casos que se detectan como positivos, y si la frecuencia de esta variante es baja, lo más normal es que no se detecte", ha explicado .

En este sentido, han advertido que aún no han terminado de hacer análisis "y posiblemente se detecten algunos casos de la variante".

Respecto a la mayor transmisibilidad de la nueva cepa detectada en Reino Unido, ha señalado que el número de casos no depende solo del virus, "depende de las personas, de su comportamiento y conducta".

"Aunque se transmite más una variante, si no estuviera esa se estaría transmitiendo otra. Tenemos siempre esa duda", ha subrayado el investigador, quien ha añadido que también se ha visto "con relativa claridad, aunque faltan algunos análisis más definitorios en el Reino Unido y, sobretodo, en otros países, que parece ser más transmisible".

Respecto a su virulencia, ha indicado que los análisis "dejan claro que no hay una mayor virulencia, patogenicidad o letalidad asociada a esta variante que a las otras", algo que, señala, "debe ser tranquilizador para la población en general".

"Otra cosa sería para las autoridades de Salud Pública, que sí deben preocuparse si hay una cepa más transmisible", ha indicado.

Según González Candelas, el virus SARS-CoV-2 tiene menor tasa de mutación que otros virus semejantes, como el de la gripe, pero no deja de ser muy variable, y ha indicado que de momento se han visto más de 3.000 mutaciones en las muestras analizadas en todo el mundo.

"Que mute no es nada novedoso, lo novedoso es que algunas mutaciones confieran propiedades que sean diferentes a las previas y en esta variante, puede ser la transmisibilidad", ha afirmado.

Ya son 60 casos

Por otro lado, en España ya se han detectado 60 casos de esta cepa de coronavirus y otros muchos están siendo estudiados por las comunidades autónomas, según ha informado la directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra.

No obstante, y pese a que se ha observado que esta cepa provoca una mayor transmisibilidad de la enfermedad, aunque no aumenta la gravedad de la misma, Sierra ha comentado que, por ahora, no se ha observado que esté teniendo un impacto en la tasa de incidencia de contagios en España.

"Lo lógico es que estemos encontrando casos tanto en España como en el resto de países europeos. Parece que es más transmisible, pero no que provoque casos más graves o más hospitalizaciones", ha detallado.

Sin embargo, la doctora ha destacado la necesidad de estar "muy atentos" a la evolución tanto de esta cepa como del resto que puedan surgir. "En España estamos trabajando en aumentar la capacidad de secuenciación para ver ésta y cualquier otra variante que pueda surgir", ha zanjado.