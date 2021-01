El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha acusado al PSC y a su candidato y ministro de Sanidad, Salvador Illa, de querer celebrar las elecciones del 14F pese a la "pésima" situación: "La gente tiene derecho a que se vele por su salud y no por la del PSC".

En declaraciones a los medios este martes, Carrizosa ha apuntado que es un "problema" de los socialistas catalanes si no les conviene que, tras anunciar que Illa será el candidato, ahora tengan que posponerse los comicios por la situación sanitaria.

Para Cs, la decisión final no debe corresponder a los partidos, que mantendrán esta semana diversas reuniones técnicas y políticas al respecto, sino "a las autoridades" y en base a criterios sanitarios y no partidistas.

Así, Carrizosa ha vuelto a exigir tanto a la conselleria de Salud de Alba Vergès como al ministerio que todavía dirige el candidato Illa que "asuman la responsabilidad y hagan una propuesta".

"A nosotros no nos corresponde hacer debate político al respecto (...): como partido nos da igual celebrarlas el 14 de febrero o tres meses más tarde", ha explicado. "La gente merece saber si podrá ir a votar con salubridad, y también la gente que será llamada a ocupar un lugar en las mesas", ha añadido.

Aunque no se ha pronunciado expresamente sobre si posponer o no, Carrizosa sí ha calificado la situación sanitaria de "muy mala" y "pésima" y que "va a peor". Igualmente, ha apuntado: "Es increíble que con 7.000 contagios en las últimas horas y 86 muertos todavía se pretenda dejar la decisión de si celebrar las elecciones o no a la opinión de los partidos".

"Exigimos a los gobiernos que se responsabilicen y que hagan propuestas y garanticen que si se sigue adelante se podrá hacer con condiciones de salubridad y si no pues que tomen decisión que tengan que tomar pero que sean transparentes y dejen de marear la perdiz", ha añadido.