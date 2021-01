El líder del PSC, Miquel Iceta, ha defendido que las elecciones catalanas se tienen que celebrar el 14 de febrero si no hay una situación de confinamiento domiciliario: "No abriremos las escuelas y cerraremos los colegios electorales", ha ejemplificado.

"Si se nos dice que incluso podremos ir a esquiar, en febrero. Podremos ir a trabajar, podremos levantarnos pronto para coger el metro. No vemos motivos para no hacerlas (las elecciones) a no ser que nos digan que habrá un confinamiento domiciliario", ha expuesto en una entrevista en TV3.

Iceta ha hecho esta reflexión después de que la conselleria de Salud publicara este lunes un informe que contempla dos escenarios de evolución de la pandemia en Cataluña, uno de los cuales augura que el "pico de presión asistencial" en las UCI puede alcanzarse pocos días antes del 14F.

El primero prevé un pico de nuevos casos diarios de contagio en torno al 20 de enero, nueve días antes del inicio de la campaña electoral, con 4.500-5.000 casos por día laborable, mientras que el pico de ocupación de las UCI se situaría alrededor del 4 de febrero, a diez días de las elecciones, con unos 640 ingresados.

El segundo escenario, más pesimista, pronostica un pico de nuevos casos diarios -unos 6.000 al día- en torno al 20 de enero, con un pico de ocupación de las UCI alrededor del 10 de febrero, con 850 pacientes.

Iceta considera que estas previsiones no justifican un aplazamiento electoral que dilate la formación de un nuevo Govern que pueda afrontar la crisis de la COVID-19 con más "firmeza" que el ejecutivo actual de JxCat y ERC.

Con todo, el líder del PSC ha emplazado al Govern a seguir trabajando en la línea seguida hasta ahora para establecer todos los mecanismos necesarios para garantizar que el próximo 14 de febrero se pueda votar de forma segura.

Asimismo, ha animado a los ciudadanos a solicitar el voto por correo para poder votar con comodidad y seguridad antes de la fecha electoral.