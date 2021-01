Las defensas de los ex consejeros de la Generalitat de Cataluña Jordi Turull y Josep Rull y del ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, condenados por sedición en el juicio del procés independentista en Cataluña, han solicitado este miércoles al Tribunal Constitucional (TC) su inmediata puesta en libertad esgrimiendo para ello los mismos argumentos que dio la justicia belga para no detener y entregar al también ex consejero Lluis Puig, esto es, que el Tribunal Supremo no era competente para juzgarlos y que se ha vulnerado la presunción de inocencia.

Para las defensas, según los escritos presentados la consecuencia directa que debería predicarse de la resolución del Tribunal de Apelación belga debería ser "la declaración de nulidad de la Sentencia de fecha 14 de octubre de 2019, dictada en vulneración de derechos fundamentales" y, mientras el Pleno del Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la estimación del presente recurso de amparo, solicitan la suspensión de los efectos de la sentencia condenatoria y por ende "la inmediata puesta en libertad" de todos ellos.