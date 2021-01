La inmunidad de grupo contra el coronavirus SARS COV 2 está mucho más lejos de lo que pensamos. Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha descartado esta semana que en el 2021 se pueda alcanzar este reto, que para España significaría vacunar al 70% de la población, el matemático doctor honoris causa de Economía Cuantitativa y catedrático de Estadística y Econometría de la Universidad de Córdoba, José María Caridad, va más allá y estima que, con el ritmo al que se están aplicando las dosis disponibles, harán falta al menos tres años para vacunar a un volumen tan grande de la población y conseguir de esta forma esa protección de rebaño tan ansiada.

Caridad asegura que "los números que se están dando no cuadran". Para alcanzar el objetivo planteado en siete meses, señala, "habría que administrar vacunas, suponiendo que las hubiera, a más de 520.000 personas diarias sin excluir los fines de semana y fiestas". Para ello, según sus cálculos, el ritmo "tendría que ser unas nueve veces superior al actual, un objetivo que debería ser alcanzable, pero que a día de hoy, no resulta verosímil", afirma tajante.

En este sentido, recuerda que desde que se inició el proceso de vacunación en España, hace dos semanas, se han recibido 744.000 dosis, pero solo se han administrado algo más de 400.000. "Se han utilizado el 55% de las disponibles aunque en Andalucía, el porcentaje sea un poco más alto, del 58%". De seguir así, harían falta 38 meses (tres años) para vacunar al 70% de la población española, algo menos en Andalucía, 34 semanas, para proteger a siete de cada diez andaluces.

Para garantizar la vacunación del 70% de la población andaluza, compuesta por casi 8,5 millones de personas, en un plazo de seis meses, habría que administrar, según Caridad, 93.016 dosis diarias. Actualmente, sin embargo, se están distribuyendo 11.627 dosis al día y solo un 0,96% de la población está protegida. La comunidad que avanza a un ritmo mejor en este momento, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad que maneja Caridad es La Rioja, donde se administran 1.872 dosis diarias. Con una población de 3,1 millones de personas, ya se ha administrado la primera dosis al 4,1% de la población. De mantenerse como ahora, los riojanos tendrían al 70% de la población vacunada en ocho meses, de aquí a agosto.

En Andalucía, la región más poblada de España, a finales del 2021 se habría vacunado con el ritmo actual a un tercio de los habitantes. Según Caridad, la lentitud de la administración de las vacunas, en un sistema sanitario ampliamente dotado para realizar este tipo de campañas, como demuestran las de la gripe, es achacable a varios factores: "A la falta de contratos de suministros para obtener dosis suficientes, a la lentitud en la distribución a los centros de vacunación, falta de medios de almacenamiento y gestión deficiente para incrementar el número de dosis diarias aplicadas". Para Caridad, como ocurrió con mascarillas y tests de antígenos, "cuando la escasez de vacunas se supere, con la incorporación de las tres aprobadas más la rutas y la china, hospitales, clínicas y farmacias se puedan abastecer autónomamente y esto agilizará el proceso".

La incógnita que surge a continuación es si la inmunidad que aportan las vacunas que se están administrando ahora durarán al menos tres años, una pregunta que de momento no tiene respuesta, ya que no ha dado tiempo a demostrar el periodo de inmunidad que ofrecen. De momento, solo garantizan en torno a seis meses de protección. En caso de que la vacuna inyectada ahora no tuviera efecto a tan largo plazo, explica Caridad, "habría que suministrar dosis adicionales de refuerzo, por lo que la población no estaría totalmente vacunada con las dos dosis aplicadas ahora y esto alargaría todavía más los plazos".

Los cálculos provinciales, en este contexto, son muy complicados, según Caridad, ya que no hay cifras oficiales debidamente actualizadas disponibles. De momento, según la cifra conocida el pasado 1 de enero, 9.526 cordobeses han recibido la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 para una población de 786.635 personas, lo que representa un 1,2% de la población. La Consejería de Salud y Familias ha informado de que a partir de la semana próxima, ofrecerá datos provincializados sobre el número de vacunas que se van administrando todos los lunes.