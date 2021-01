La defensa del expresidente de la ANC Jordi Sànchez y de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull han urgido al Tribunal Supremo a emitir ya su informe sobre los indultos a los presos del procés, sin esperar el escrito que debe presentar la Abogacía del Estado para fijar su posición.

En un escrito presentado ante el Supremo, la defensa de los tres exdiputados de JxCat afea al tribunal que no esté tramitando los expedientes de indulto a los presos del procés, solicitados hace más de un año, "con la celeridad habitual con la que ha solido resolver las peticiones o recursos que se han interpuesto por algunas de las partes" .

"La injustificada lentitud con la que se están tramitando los expedientes de indulto parece que pretenda esconder una voluntad de dilatar la resolución de los mismos", denuncia la defensa, ejercida por el abogado Jordi Pina.

Por ese motivo, los tres condenados han pedido al Supremo que "dé el oportuno impulso procesal" a la tramitación de los expedientes, que el Gobierno no podrá resolver hasta que no reciba el preceptivo informe del tribunal sentenciador sobre la conveniencia o no de otorgar esa medida de gracia.

La Fiscalía ya ha presentado un escrito en el que, al igual que la acusación popular ejercida por Vox, se opone a la concesión de los indultos a los líderes independentistas y ahora se está a la espera de que la Abogacía del Estado se pronuncie sobre la medida.

No obstante, la defensa de Sànchez, Rull y Turull recuerda que, de acuerdo con la ley reguladora del indulto, "nada impide" al tribunal emitir su informe sobre la medida de gracia sin que la Abogacía del Estado se haya pronunciado.

El escrito insiste en que, pese a que no fueron los condenados los que solicitaron los indultos, la finalidad de esa medida es "operar como un corrector de la ley penal en los casos en los que su aplicación en forma de ejecución de la pena pueda resultar desproporcionada e injusta".

Por ese motivo, los procesados defienden que la tramitación de los indultos "debería operar bajo las máximas de celeridad", especialmente teniendo en cuenta que "se encuentran privados de libertad".

Sànchez, Turull y Rull exigen además al TS que expulse a Vox de los expedientes de indultos y tenga por no presentados sus escritos oponiéndose a la medida, porque la ley solo prevé que deban pronunciarse la Fiscalía y la "parte ofendida si la hubiera", sin mención alguna expresa o implícita a la acusación popular.

La defensa solicita al Supremo que, posteriormente, remita "sin mayor dilación" los expedientes de indulto al Ministerio de Justicia para que los resuelva.