El concejal de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Felipe Coello, explicó este jueves a La Opinión de Murcia que "a lo largo de este jueves" tenía previsto ponerse la vacuna contra el coronavirus. Alega el edil que él es "médico y vacunador" y estos días se encuentra en primera línea, administrando dosis a quienes lo necesiten.

Desde el PSOE de Murcia, sin embargo, subrayan que este hombre no ejercía de médico, sino que enfocó su trayectoria al mundo deportivo.

Recordó Coello que el martes se desplazó a dependencias de Jesús Abandonado, a vacunar a usuarios y trabajadores, porque quería "participar y ayudar, echar una mano". Así que seguirá vacunando. "Lo hago bastante bien, me dicen", comenta.

Que le vacunen a él "no es prioritario", sostiene. "El jefe del equipo de vacunación me dijo que, si quería seguir vacunando, me la tenía que poner", se defiende,

"Hoy he estado vacunando a estudiantes de Medicina y de Enfermería, que hacen sus prácticas en hospitales; mañana no vacuno, y luego iremos a pisos tutelados. El sábado y el domingo seguirán las vacunaciones en Plaza Preciosa", indicó el edil de Salud. "A seguir trabajando", incidió.

Por otro lado, Coello califica de "deleznable y vergonzoso lo que se ha hecho con Manuel Villegas", hasta este miércoles consejero de Salud de la Región, que se vacunó sin que le tocase y hacerlo le ha costado el puesto.

Sobre el caso de la todavía alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, detalla el concejal murciano que "los pacientes oncológicos, desgraciadamente, no están en la lista de casos prioritarios", por lo que tiene claro que "tendría que haberse esperado (a vacunarse) cuando le tocara.

El PSOE de Murcia exige que Coello presente su dimisión y "que Ballesta dé la cara". "Ballesta tiene que aclarar quiénes de su equipo se han vacunado", insisten desde el principal partido de la oposición en la capital murciana.

Esther Nevado, concejal del PSOE en Murcia, ha arremetido contra la vacunación del edil. "Que dice el concejal de salud del Ayuntamiento de Murcia que se ha vacunado de la Covid porque, aunque ha sido entrenador de baloncesto desde 1980, en su día se sacó Medicina. Creo que Jorge Drexler también estudió Medicina. Que sepas. Jorge. que si vienes un rato a vacunar voluntariamente, te ponen la vacuna contra el coronavirus, para que puedas hacerlo. Aquí somos así", censuró con ironía la edil socialista.

Coello aclaró a La Opinión de Murcia, a propósito de las declaraciones de Nevado, que él acabó la carrera en 2006, no en los años 80, y que está colegiado. "Yo no juego a los médicos, he estudiado Medicina para ser médico", remarcó.

"Estuve cuatro horas vacunando el sábado a más de 200 personas en Jesús Abandonado, yo solito, y dos horas más el martes", manifestó el edil de Salud. "Yo no sé si Jorge Drexler está colegiado", remachó.