Un anciano de 84 años residente en un centro de mayores de Viver falleció este lunes por una neumonía tan sólo seis días después de recibir la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, que se suministró a todos los residentes y a parte del personal pese al brote activo que se detectó tras la inyección de la primera dosis el pasado 30 de diciembre. Su familia ha denunciado en una comisaría de València su fallecimiento para depurar posibles responsabilidades, tanto del centro como de la propia Conselleria de Sanidad por ordenar la vacunación sin haber negativizado los contagios.

"La segunda dosis lo ha rematado", lamenta un hijo del fallecido, quien indica que el viernes su padre estaba aparentemente bien, "el sábado lo empezaron a notar decaído y con mocos en el pecho", lo trasladaron al Hospital de Sagunt, donde falleció "de forma fulminante" este lunes. "Al menos en el hospital tuvieron la humanidad de dejarnos pasar para despedirnos de él al verlo tan mal", agradece este familiar.

Lo que no se explica la familia es que en una residencia que no había ni un solo caso en toda la pandemia, en la que estaban prohibidas las visitas desde hace meses, justo después de que les inyecten la primera dosis de la vacuna se detecten los primeros contagios. Esto puede pasar, ya que la primera dosis no garantiza la inmunidad y es incluso posible que estuvieran contagiados antes de ser vacunados. No obstante, lo que denuncian es que se les haya suministrado la segunda dosis si seguían enfermos.

Fuentes de dicha residencia de Viver confirmaron a este periódico que se vacunó con la segunda dosis a todos los residentes el pasado 19 de enero, así como a los trabajadores no positivos. El resto de la plantilla fue vacunada el pasado viernes. La explicación que dieron a los familiares para vacunar tanto a los residentes sanos como a los contagiados es que tenían que seguir el calendario de vacunación para que las dosis sean efectivas.

"No se les inyecta el virus"

Dos expertos consultados por este periódico descartan una vinculación directa entre la vacuna y el posible empeoramiento de algunos pacientes, ya que se trata de una vacuna sintética que no introduce el virus atenuado como sí ocurre en otro tipo de vacunaciones, sino que utiliza el ARN mensajero "que induce a que tus células fabriquen proteínas similares a las del virus para que nuestro sistema inmunológico las detecte y aprenda a responder ante el virus", explica el inmunólogo Ignacio Ventura, de la Universidad Católica de València.

"No hay evidencia científica que indique que la vacuna pueda ser perjudicial para pacientes ya contagiados de covid, no existe casuística, pero a priori no debería generar problemas", argumenta este inmunólogo. "Mayor riesgo no van a tener porque no se les inyecta el virus", aclara.

Por su parte, el doctor Fernando Moraga-Llop, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, considera que no se debe vacunar a los enfermos de covid agudo que tengan síntomas. "Si alguien está enfermo con fiebre alta no se le puede vacunar porque estaría contraindicado temporalmente", explica. Otra cuestión es que se trate de un enfermo de coronavirus asintomático, "y que por lo tanto desconocemos que esté contagiado, porque no hay ningún riesgo en vacunar a enfermos de covid sin síntomas". "Me cuesta creer que se esté vacunando a enfermos de covid en residencias con brotes activos. Habría que esperar a que el residente no tuviera síntomas", indicó sorprendido por estas informaciones.