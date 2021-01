El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha puesto de ejemplo este miércoles al Ejecutivo del Principado de Asturias del socialista Adrián Barbón de cómo hay que actuar para luchar contra la pandemia del coronavirus, adoptando "difíciles medidas que por desgracia son indispensables" para salvar el mayor número de vidas.

Así lo ha asegurado durante el acto que ha celebrado la Federación Socialista Asturiana (FSA) para celebrar su 120 aniversario, y en el que Sánchez ha participado de forma telemática, con un vídeo.

En su intervención, el líder socialista ha descrito a la FSA como "una aleación indispensable de coraje" y "lucha obrera", y como "una de las organizaciones más recias, maduras y sensatas" del país, por la seriedad" de su criterio político.

Reconoce su "herida del exilio"

"La FSA ha vivido la monarquía, la dictadura, la república, la guerra civil, la lucha desesperada de los montes, la herida el exilio, la reorganización bajo el franquismo, y la vuelta a la democracia, en todo momento con el alma entregada a la justicia social y la libertad", ha ensalzado.

Asimismo, ha destacado que los socialista asturianos llevan gobernando de forma "prácticamente ininterrumpida" el Principado y ha vaticinado que lo seguirán haciendo.

"No me cabe duda, la Asturias del futuro será la que edifique la Federación Socialista de manera protagonista porque no hay ningún otro partido que se identifique tanto con la esencia de vuestra comunidad", ha afirmado, antes de alabar la gestión de su "amigo" el presiente asturiano y secretario general de la FSA, Adrián Barbón.

A su parecer, los gobiernos socialistas han convertido al Principado en "referencia estatal, por la calidad y la fortaleza de sus servicios públicas o estar a la vanguardia en políticas de igualdad".

Sánchez ha destacado también el papel de la vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, que da cuenta, a su juicio, del aporte del socialismo asturiano al PSOE.