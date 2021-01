El candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha atribuido a la gestión del Govern independentista que Barcelona no consiguiera ser sede de la Agencia Europea del Medicamento, "la agencia más importante de Europa en esos momentos".

Lo ha dicho en un acto de campaña en la sede del PSC con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; la vicepresidenta primera del partido, Eva Granados, y el secretario de política municipal de los socialistas catalanes y primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

El exministro de Sanidad se ha referido al traslado de la Agencia Europea del Medicamento que dejó Londres tras la decisión de Gran Bretaña de dejar la UE, por lo que Barcelona presentó candidatura pero quedó descartada en otoño de 2017, cuando en Cataluña acababa de celebrar el 1-O, y es una agencia encargada ahora, por ejemplo, de decidir si se aprueba o no una vacuna contra el Covid para Europa.

"Si la Agencia Europea del Medicamento hubiera tenido su sede en Barcelona habría traído prosperidad, prestigio, empleo y capacidad de influencia. ¿Sabéis por qué no está en Barcelona? Porque Cataluña no estaba centrada en la política real, sino enredada en conflictos estériles", ha lamentado.

Ha asegurado que a Barcelona ahora le cuesta mucho más conseguir eventos feriales o que otros alcaldes confíen en la ciudad para traer congresos: "Ya no somos un lugar tan envidiado por el mundo. La aventura del 'procés' no ha valido la pena. No han conseguido un estado, pero sí han conseguido debilitar Cataluña y nuestra capital".

El candidato también ha puesto el foco en garantizar la seguridad en los barrios y ciudades catalanes, y ha subrayado su confianza en los diferentes cuerpos de policía que considera que ha quedado dañada con los gobiernos de JxCat y ERC.

"Primero rompieron nuestros consensos, luego despreciaron nuestras instituciones y acabaron saltándose nuestras leyes. No nos hemos de sorprender de que aquellos que se burlan de nuestro marco constitucional acaben despreciando a nuestras fuerzas del orden", ha lamentado.

Ha garantizado que los socialistas no comparten ese posicionamiento y ha afirmado que siempre respetarán a las policías locales, a los Mossos d'Esquadra y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado: "No puede haber orden sin progreso, pero tampoco puede haber progreso sin orden".