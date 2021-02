El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no "infantilizar el relato de la vacuna", puesto que "es complicado" que el 70% de los españoles estén vacunados en verano.

Desde Cibeles, tras la presentación del nuevo plan de vivienda de la capital, el regidor capitalino se ha reconocido "francamente preocupado por el ritmo de vacunación", del cual ha dicho que "no se está cumpliendo".

"Me preocupa que digan que antes del verano va a estar vacunado un 70%. Debería decir la verdad a los españoles, y explicar el calendario, las previsiones... y no insistir en que estará vacunado el 70%, porque es muy complicado que se pueda producir", ha indicado a continuación.

Y es que, según ha indicado, "los ciudadanos no quieren más falsas esperanzas", y ha defendido que estos son "lo suficientemente maduros para que reciban las noticias tal y como son". Así, ha indicado que "ese calendario no se está cumpliendo, hay problemas de stock, y no hay que insistir, sino comparecer como hacía en la primera ola y decir a los españoles, la situación es esta".