La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado este martes que el Ejecutivo, a través de Patrimonio Nacional, se hace cargo de ciertos gastos de la estancia del Rey Juan Carlos en Emiratos Árabes Unidos como la Generalitat hace lo mismo con expresidentes como Quim Torra.

Calvo ha hecho esta comparación en su intervención en la sesión de control en el Senado ante la pregunta formulada por el portavoz de JxCat, Josep Lluís Cleries, sobre el dinero público con el que se pagan los sueldos, los viajes y la manutención del personal que asiste a Juan Carlos I desde que se marchó de España.

Cleries ha considerado un "escándalo" que el Estado asuma este coste y otros gastos relacionados con la Casa Real, como el mantenimiento de algunas piscinas.

Calvo ha recordado que el Ministerio de la Presidencia gestiona esos gastos de manera "pública y transparente" al estar recogidos en los presupuestos como asistencia a Juan Carlos I en su condición de "rey emérito y exjefe de Estado".

A continuación, ha recordado al senador de JxCat que es una situación similar a lo que ocurre con la pensión que reciben los expresidentes catalanes de las cuentas de esta comunidad autónoma.

"¿Sabe a qué se parecen a esos fondos? A los mismos que tienen los expresidentes de Cataluña alguno de ellos es compañero suyo. Exactamente igual. Eso no quería que le contestara...", ha declarado Calvo.

Sin citarle, la vicepresidenta ha aludido a Torra, inhabilitado por desobediencia por el Tribunal Supremo, quien cobra un sueldo de la Generalitat y tiene garantizada una pensión de 92.000 euros anuales cuando se jubile.

Calvo se ha referido a este asunto en su réplica, a pesar de que Cleries ha utilizado su segundo turno de palabra para hablar de las elecciones catalanas y no de los gastos del Rey Juan Carlos.

El senador independentista ha censurado al Gobierno por no querer aplazar los comicios del 14 de febrero a pesar de la pandemia y de poner "la maquinaria del Estado" al servicio del candidato del PSC y exministro de Sanidad Salvador Illa.

"Quieren que el 14F sea la fiesta de la abstención y nosotros queremos que sea la fiesta de la democracia y que la gente vote. Siempre se hacen el vestido a su medida en nombre del progresismo y el republicanismo", ha criticado.

Cleries ha preguntado a Calvo si "respetarán los resultados electorales o vetarán e inhabilitarán a los candidatos y a la futura presidenta de Cataluña", en alusión a Laura Borrás, de JxCat.

"No sabía que venía a un acto de campaña de su partido, porque si no, no vengo", ha reprochado Calvo.

Ante "la miscelánea de barbaridades" del senador catalán, la vicepresidenta ha zanjado: "Progresismo es cumplir las normas, todas, las que te cuadran y las que no, y modificarlas por el procedimiento que nos hemos dado todos: por el orden constitucional".