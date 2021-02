La presidenta de Navarra, María Chivite, considera que "no es responsable abrir expectativas que no va a ser posible cumplir" y en ese sentido ha afirmado que las noticias "no son buenas" respecto a los Sanfermines que, según ha apuntado, no van a ser posibles este año.

"Siento mucho no dar buenas noticias" pero una fiesta internacional como los Sanfermines a la que acuden millones de personas "no va a ser posible más allá de que podamos cumplir con la expectativa de la vacunación", ha dicho en un foro de Nueva Economía.

Chivite ha agregado que "no es responsable abrir unas expectativas que no va a ser posible cumplir. Todos los navarros sentimos los Sanfermines como algo intrínseco a nuestra identidad pero no es responsable por mi parte alentar unas esperanzas que creo que no van a poder ser".

"Más allá de que puedan pasar muchas cosas difícilmente podrán celebrarse", ha agregado. En ese mismo sentido se pronunció también recientemente el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, quien consideró "dificílisimo" que en el actual contexto puedan tener lugar las fiestas en honor a San Fermín.