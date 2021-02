La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, señalaba este martes sobre las peticiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para vacunar a taxistas y camareros que esto "no es una cuestión" de lo que se les ocurra a los políticos.

Así lo sostenía este martes en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al tiempo que remaracaba que estas decisiones tienen que venir "absolutamente fundamentadas" por la evidencia científica, el criterio técnico y aquello que mejor permita proteger a la mayoría de la población, ha asegurado.

"No se trata de que, cada día, cada uno reivindiquemos un colectivo para que sea prioritario", añadía Montero, después de valorar que la actitud de la dirigente madrileña no le parece "seria". En esta línea, enfatizaba que no cree que tampoco "tenga que ser la actitud de aquellos que tienen altas responsabilidades".

Por ello, pedía dejar al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas seguir con su protocolo de vacunación para que vayan especificando los sectores que deben vacunarse.

Preguntada por las medidas de relajación en la hostelería que acometerá la región madrileña, la ministra portavoz no entrabaa valorarlas, si bien ha reiteraba que "no hay ninguna opinión que prevalezca" sobre las indicaciones del Consejo Interterritorial y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

También hacía hincapié en que de esta primera y segunda ola se ha aprendido que "es necesario apuntalar bien todos los indicadores epidemiológicos" para que cuando se vaya restableciendo la actividad no deshacer el camino recorrido. Eso sí, ha insistido en que el Gobierno no tiene preferencias.

"Altamente expuestos"

Así, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha transmitido este lunes a los hosteleros que estudiará la posibilidad de "agilizar" la vacunación a sectores "altamente expuestos" como profesores, camareros o taxistas, una vez comience la vacunación masiva a la población.

"Hemos analizado la posibilidad de, con la vacunación masiva, agilizarla en sectores altamente expuestos: profesores, taxistas, cajeros de supermercados, camareros. Pero lo primero es tener vacunas y para los más vulnerables", ha escrito Ayuso en su cuenta de Twitter.

La presidenta regional se reunió este martes por videoconferencia con representantes del sector de la hostelería, a quienes ha avanzado que se impondrá este viernes el uso obligatorio de mascarillas en el interior de bares y restaurantes salvo para comer y beber, algo que hasta ahora era una recomendación, y se ampliará de 4 a 6 el número máximo de comensales por mesa en las terrazas.

Una vez se concluya la primera fase de la vacunación a mayores en residencias, profesionales de los centros sociosanitarios y la población de riesgo, Ayuso estudiará la posibilidad de priorizar la vacunación de estos sectores.

Fuentes del Gobierno regional han precisado que la Comunidad de Madrid depende del plan de vacunación estatal, por lo que están supeditados a las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad y se estudiará esa posibilidad "una vez se haya vacunado a la población de riesgo".

Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dicho desconocer si esta propuesta se está barajando en el grupo de trabajo que establece las prioridades de vacunación, ni que nadie hubiera planteado la vacunación de taxistas y camareros. Cuando los periodistas le han precisado que Ayuso había planteado esta posibilidad ha contestado: "No sé si tengo que opinar sobre esto".

En cualquier caso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, ha asegurado -durante una entrevista en Onda Cero- que esta propuesta se enmarcará en la Comisión de Salud Pública para que los criterios de vacunación sean "homogéneos" y no haya una "falta de equidad" en los grupos de riesgo o vulnerables.

Ha insistido en que los sectores de la hostelería o del taxi son un grupo que tiene un "gran número de contactos" en su jornada laboral por lo que "pueden ser prioritarios pensando en cualquier escenario" de la pandemia.