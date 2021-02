El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, considera posible que España vacune al 80 por ciento de los mayores de 80 años para abril a pesar de la falta de dosis de algunas vacunas como la de AstraZeneca.

"Lo que no podremos será adelantarlo. De aquí a finales de marzo o principios de abril, si no hay problemas en el suministro de vacunas previsto, se van a recibir suficientes dosis como para vacunar a los mayores de 80", ha precisado en rueda de prensa este lunes el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad.

Preguntado acerca de si afecta al plan de vacunación la exclusión de las vacunas de AstraZeneca para mayores de 55 años, Simón ha argumentado que obligará a "priorizar las otras vacunas para estos grupos". "No lo considero un cambio de estrategia, sino una reorganización de los grupos esenciales", ha precisado.

En este sentido, ha avalado que las comunidades autónomas comiencen a vacunar a los siguientes grupos de vacunación a la espera de la actualización de la estrategia estatal si ya han terminado la vacunación con los colectivos anteriores. "Si alguna CCAA ha acabado con los grupos de priorización ya no tiene sentido que esté de brazos cruzados. Puede haber momentos en los que una comunidad, mientras espera la decisión, utilice las vacunas y no pare de vacunar. No es una cuestión de libertad o no. No podemos por cuestiones administrativas retrasar la vacunación", ha defendido.

Sobre la propuesta de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene de que los siguientes en ser vacunados sean mayores de 70 años, personas con obesidad y personas con síndrome de Down, Simón se ha remitido a la ponencia de vacunas, que decide "a quién hay que vacunar y cuándo".

Al igual que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el epidemiólogo no ha cerrado la puerta a la vacunar rusa 'Sputnik V'. "No vamos a despreciar una vacuna que tiene una posible eficacia alta y puede ser muy beneficiosa. La Agencia Europea del Medicamento tiene que verificar muchos aspectos, hasta que no tenga la información no lo puede valorar y difícilmente podemos tener posición sobre ella. Cuando llegue la rusa valoraremos si debemos usarla", ha señalado.

Por otra parte, Simón no ve que por el momento sea necesario actuar con la vacuna de AstraZeneca igual que Sudáfrica, que ha pausado este fin de semana la vacunación con esta inmunización al comprobar que es menos eficaz en la cepa sudafricana. "En nuestro territorio ahora mismo tenemos dos casos de este variante, no hay transmisión. Si la hubiera, obviamente tendríamos que valorar las vacunas prioritarias a utilizar, pero ahora mismo no existe ese problema. Se está haciendo un seguimiento exhaustivo de las diferentes variantes y ante cualquier duda en la efectividad se tendrán que tomar las medidas necesarias", ha remachado.