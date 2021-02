La participación en las elecciones al Parlament de Cataluña a las 18.00 horas se sitúa en el 45,67 por ciento del censo, 22,6 puntos menos que en las autonómicas de 2017, cuando a esa hora alcanzaba ya el 68,26 por ciento, un año en que la afluencia a las urnas alcanzó un récord del 79 por ciento al final de la jornada, ha informado la Generalitat.

El conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, ha atribuido esta mañana la caída de la participación en esta jornada electoral al "contexto de pandemia" en que se celebran, a las franjas horarias recomendadas según los grupos de votantes y a las casi 270.000 personas que han votado por correo, un 5 por ciento del censo, votos que se contabilizarán al final de la jornada.

Solé había avanzado en una intervención a las 13:00 horas que aún era pronto para hacer un análisis profundo sobre la caía de la participación durante esta mañana, pero ha avanzado que hay tres elementos que pueden explicarla.

En este sentido, ha aludido al "contexto de pandemia en el que se celebran estas elecciones", y ha dicho que las cifras son asimilables a otros comicios organizados en estas fechas, por lo que considera que la menor participación era "previsible". Sobre este punto, Solé ha recordado a la ciudadanía que las medidas que se han establecido para ir a votar hacen que acudir a las urnas sea completamente seguro.

Otro factor que puede haber incidido en la menor participación es que se ha establecido una franja, de 9 a 12 horas, aconsejada para que acudieran a votar las personas más vulnerables frente a la covid, con una "densidad inferior de voto" respecto a la franja central, en la que espera que acudirá un mayor número de electores a votar.

Un tercer elemento que según Solé ha podido contribuir a esta menor participación en las primeras horas de la jornada es el incremento del 350% del voto por correo, un voto que se incorporará a las urnas al final de la jornada electoral.

Posible retraso de los resultados

Solé ha instado a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto con la "máxima seguridad" y a acudir a los colegios en los momentos en los que hayan menos colas para prevenir posibles contagios. Por otro lado, el conseller ha advertido de nuevo de que es posible que el escrutinio y la publicación de los resultados se retrase algo más de lo habitual debido a las medidas de seguridad.

Durante toda la mañana, se han visto colas en puntos de votación de las ciudades más pobladas de Cataluña, aunque éstas se han desarrollado mayoritariamente de manera segura, en el exterior de los centros y manteniendo la distancia de seguridad.

El conseller ha hecho esta recomendación porque la franja desde las 12:00 hasta las 19:00 horas es la que se prevé pueda ser utilizada por más ciudadanos para ir a votar, ya que de 19:00 a 20:00 horas se ha llamado a ejercer el voto a las personas que son positivas de la covid-19 y a sus contactos.

Respecto a las incidencias, el conseller ha asegurado que la Junta Electoral ha avalado que, en algún caso, puedan funcionar algunas mesas que sólo contaban con dos miembros en lugar de los tres que son preceptivos.

El conseller ha vuelto a advertir de que es probable que el escrutinio y la publicación de los resultados se alargue algo más de lo habitual en unas elecciones autonómicas por los retrasos que puedan haber en el recuento de los sufragios por la dificultad que entraña garantizar todas las medidas de seguridad.

Entre estas medidas, la más delicada será la retirada de los EPI (equipos de protección individual) por parte de los miembros de las mesas electorales. "Lo primero de todo es la seguridad", ha destacado.

Todas las mesas constiuidas

La mayoría de los 2.763 colegios electorales de Cataluña han abierto pocos minutos después de las 09:00 de esta mañana, algunos tras resolver in situ algunas alegaciones de miembros de las mesas que no habían recibido respuesta a sus recursos de la Junta Electoral y que han acreditado sus argumentos para no poder formar parte de la mesa. Sobre las 11:00 horas, se han constituido el 100% de las mesas, según ha informado Solé.

Muchos colegios electorales catalanes han registrado largas colas durante las primeras horas de votación de este domingo debido a las estrictas medidas de seguridad que deben llevarse a cabo antes de ejercer el derecho a voto.

Por otro lado, los principales candidatos a estas elecciones ya ha ejercido su derecho a voto, llamando al mismo tiempo a la participación de los ciudadanos.

Los miembros de las mesas, tanto titulares como suplentes, han sido llamados uno a uno por el responsable de la administración en cada colegio y, tras tomarles la temperatura e identificarse con el DNI, han ido constituyéndose las mesas. En el caso de los suplentes que no han sido necesarios, han tenido que esperar en el colegio hasta que se han constituido todas las mesas por si eran requeridos para acudir a otra.

Las 9.139 mesas instaladas en 2.763 colegios electorales, para las que han sido elegidas 82.251 personas entre presidentes, vocales y suplentes, se han empezado a constituir a las 08:00 de este domingo para las elecciones catalanas, marcadas por unas medidas excepcionales debido a la pandemia de la covid.

En cada colegio electoral, además de una patrulla de policía, ya sea de Mossos d'Esquadra o de policías locales, hoy trabaja un responsable en seguridad sanitaria para velar que se guarden las normas recomendadas por Salud para evitar contagios de COVID.

Se trata normalmente de funcionarios de los ayuntamientos que se han ofrecido voluntariamente para trabajar este domingo y velar por el buen funcionamiento de los colegios electorales, donde se han establecido circuitos de entrada y salida de los electores para que no tengan que cruzarse.

Cataluña ha esponjado los colegios electorales habituales y en este 14F se votará, por ejemplo, en mesas instaladas en mercados municipales, pabellones deportivos, teatros, restaurantes e incluso en alguna iglesia, como es el caso de Súria (Barcelona).

De los 2.763 puntos de votación, 1.728 corresponden a la provincia de Barcelona, 361 a la de Girona, 357 a la de Tarragona y 317 a la de Lleida, en unos comicios en los que se han incorporado nuevos espacios electorales a fin de garantizar las medidas de seguridad y sanitarias, incluidos siete mercados municipales y 23 pabellones deportivos en la capital catalana.

En Barcelona, cuatro de cada 10 barceloneses tienen asignado para votar uno de los nuevos 129 colegios electorales creados para ofrecer estas garantías a los electores y a los miembros de las mesas y, en paralelo, algunos puntos de votación en anteriores comicios han sido descartados por no reunir los requisitos requeridos en el contexto de la pandemia.

Las juntas electorales han recibido un total de 34.000 alegaciones de personas que rechazaban formar parte de las mesas electorales en Cataluña, de las que unas 22.000 han sido aceptadas hasta ahora.

En todos los colegios electorales se mantienen las medidas de un metro y medio de distancia entre votantes y entre los miembros de las mesas, las cuales estarán separadas entre sí por dos metros, y limpieza continuada para desinfectar los locales.