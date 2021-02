El comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, principal imputado en la causa Tándem, escribió en su agenda personal el 9 de mayo de 2016 que había recibido el aviso de que el entonces director del CNI Félix Sanz Roldán, al que denomina 'Troll', se había reunido con varios miembros del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional para darle "caña".

Apunta además que su fuente no sabe decirle sobre qué versaron esas reuniones, "nada en concreto", pero ese mismo día mantiene una conversación con 'Oli' (el exjefe de la UDEF José Luis Olivera) para advertirle de la "conducta de Troll": "Se cita con jueces para hablar mal de mi".

Éstas son sólo dos de las anotaciones que el principal encausado de Tándem dejó escritas negro sobre blanco en su agenda, a la que ha tenido acceso Europa Press, a lo largo de los años previos a su detención en noviembre de 2017. En ella se puede observar el día a día del comisario, que anotaba todos los contactos, las llamadas que hacía y recibía y las impresiones que tenía de los diversos asuntos que manejaba.

Entre las personas que mantuvieron relación con él, más o menos cercana o asidua, estaba la por entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Así, en la agenda anota que el 3 de noviembre de 2016 -un día antes de que Cospedal jure el cargo como ministra de Defensa del segundo Gobierno de Mariano Rajoy- recibe contestación por SMS de un mensaje previo que le había enviado él.

"Contesta mi SMS con otro muy afectuoso. Le aviso del café con ILH", deja apuntado el comisario, quien con ese 'ILH' se refiere al marido de la política Ignacio López del Hierro, con quien, según consta en grabaciones que obran en el sumario se reúne en varias ocasiones.

Pero en la agenda no solo apunta contactos con la cúpula policial, con el entonces ministro del Interior o con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez -al que denomina Chisco-, sino que también deja retazos de su vida personal, de recados que debe hacer o de cómo va su jubilación, que ya en mayo de 2016 preparaba. De hecho, el 10 de mayo apunta que ha rellenado la instancia para la jubilación en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) y que está pendiente del número de cuenta "y del DNI de Cuchi".

Mensajes con Corinnna

Entre sus contactos se encuentra también la examante del rey, Corinna Larsen, con quien en enero de 2015 se vio en Londres y con quien mantiene comunicación abierta porque el 15 de enero de 2017 aparece un apunte referido a ésta en su agenda: "Me contesta thank you same to you". Un día después se vuelve a referir a la empresaria de origen alemán: "Contesta a mi oferta de temas pendientes. Wonderful. Thank you. You too!!".

Entre los contactos apuntados las semanas previas a su detención a principios de noviembre de 2017 aparecen en sus cuadernos encuentros con periodistas y también con empresarios salpicados por escándalos investigados en la Audiencia Nacional, como Adrián de la Joya, investigado en el caso de presunta corrupción del PP de Madrid 'Lezo' y también en la pieza 'Pit' del sumario 'Tándem', para frenar la extradición a Guatemala del naviero Ángel Pérez-Maura.

El dietario refleja fluidos encuentros entre ambos y llamadas casi diarias en algunos meses de 2016 y 2017, en los que ambos hablan de los negocios de éste y anotaciones que reflejan el estado de ánimo del empresario respecto de los proyectos que emprendía, con frecuentes viajes al extranjero. A modo de ejemplo, en mayo de 2016 aparece esta anotación "propone viajar a Málaga en su avión para la cita con su amigo el andorrano".

'Goldfinger'

Entre sus diversos apuntes, se refiere a la 'Operación Goldfinger', sobre la recalificación urbanística de la parcela en la que estaba la casa de Sean Connery en Marbella, y que salpicó al ex alcalde Julián Muñoz. Ante el registro de un despacho de abogados que debía estar entre los clientes de Villarejo, éste habla de "razones espurias". En concreto, señala un "afán recaudatorio" para "desvirtuar lo que está pasando en este país".

Las menciones sobre la crisis económica de 2008 son recurrentes. Así, hacia mayo de 2010 y en relación con el proyecto 'Gran Scala', que aspiraba a convertir Los Monegros en un casino gigante, Villarejo destaca que "España empieza a tomar las primeras decisiones para salir de la crisis", resaltando que "España se prepara para salir de la crisis con otro modelo".

Entre nota y nota fluyen además sus proyectos, por los cuales se le han abierto una treintena de piezas separadas en el Juzgado Central de Instrucción número 6, en concreto se refiere en ocasiones al caso de la dermatóloga Elisa Pinto, a la que presuntamente apuñaló por encargo del empresario Javier López Madrid, y de la que dice en mayo de 2016 que ha entrado en un portal de la calle Claudio Coello, en Madrid.

Repsol, Caixabank y Pemex

En su agenda también anotó detalles de los encargos de espionaje que le habían hecho y que están siendo investigados en la Audiencia Nacional. Uno de ellos fue el que le hizo en 2011 Repsol y Caixabank para evitar que Sacyr, tras alcanzar un acuerdo con Pemex, se hiciera con el control del consejo de Administración de la energética.

Según aparece en las anotaciones de abril de 2013, Villarejo recogió datos de cómo el fondo de Singapur Temasek entraría en el consejo de administración de Repsol en mayo de 2013, después de que la energética le vendiera el "5 por ciento del capital social", así como los candidatos de Sacyr y del fondo asiático a consejero externo dominical. En estas anotaciones se menciona al que fuera presidente de la petrolera mexicana Pemex desde noviembre de 2012, Emilio Lozoya, y la relación familiar con los expresidentes de México Carlos Salina Gortari y Enrique Peña Nieto.

Otro de los encargos fue el que le hizo la propietaria de la urbanización de lujo 'La Finca', Susana García-Cereceda, quien ha admitido, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, que contrató en 2013 a Villarejo para espiar a su familia en la disputa por la herencia de su padre.

Así, el comisario jubilado anotó datos sobre este proyecto que denominó 'Land' -pendiente de juicio-, apuntando los nombres de "Yolanda", que podría hacer referencia a la hermana de la acusada; "Ostos", pareja de ésta; o "Torres", en alusión al arquitecto Joaquín Torres. Todo ello junto a otras notas, como 'Sálvame Deluxe', "relación con el novio de la niña" o a informaciones periodísticas.

También señaló en su cuaderno datos sobre el 'proyecto Pin', un encargo que habría hecho BBVA para desacreditar al presidente de la asociación de consumidores Ausbanc, Luis Pineda, quien precisamente está siendo juzgado por la Audiencia Nacional por extorsión.

"Pineda en su carrera por hacerse con marcas, se ha hecho con Manos Limpias"; "en su revista realiza una loa al Santander"; o "Pineda entra en el procedimiento de Bankia para acceder a información", son algunas de las frases que aparecen en la agenda, que además hacen alusión a otro trabajo realizado por Villarejo para BBVA: el intento de frenar el "asalto" de Sacyr en el banco 2004.

En octubre de 2010 anotaba que recibe un correo electrónico de Ron Aledo, que se define como "experto en defensa, Inteligencia y asuntos de América Latina" que ha trabajado para varias agencias estadounidenses, en el que se ofrece para trabajar también en la empresa de Villarejo, Cenyt, porque planea mudarse a Madrid.

Aledo, capitán retirado del Ejército de EEUU, ex investigador del FBI se muestra interesado en continuar con sus labores de "contrainteligencia" y en "negociar con militares".