Nuevo intento en el Congreso para investigar las finanzas de Juan Carlos I tras haber conocido que ha hecho una segunda regularización ante Hacienda. Los grupos parlamentarios de ERC, Junts, PdeCat, la CUP, EH Bildu, BNG, Más País, Compromís y el PNV han registrado este martes en el Congreso otra petición para que la Cámara abra una comisión de investigación sobre el rey emérito.

El PNV se suma a esta iniciativa que el resto ya presentó el pasado mes de diciembre tras la primera regularización que presentó el exjefe de Estado. Entonces no tuvo éxito. Unidas Podemos no ha firmado esta vez esta comisión, porque cree que al ser "global" no tendrá éxito, aunque no descarta apoyarla en la Mesa del Congreso cuando se vote. Los morados han visto cómo el PSOE, PP y Vox tumbaron el pasado mes de enero otra que incluso se había ganado el apoyo de los letrados de la Cámara. Sin embargo, socialistas, populares y ultras defendieron que no es tarea del Congreso controlar la jefatura del Estado y desdeñaron esa comisión que quería centrarse en el uso de tarjetas opacas por parte del rey emérito entre 2016 y 2018, dos años después de su abdicación. Hasta entonces, los letrados del Congreso se habían aferrado a la inviolabilidad del rey recogida en el artículo 56.3 de la Constitución para vetar las anteriores propuestas que hacían referencia a cuando era jefe de Estado.

Ahora estos grupos plantean una comisión sobre "la trama vinculada a las presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí".