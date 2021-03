Un vídeo con un discurso de una escritora que se dirige a "los que no habéis parado de pedirnos cosas" desde la declaración del estado de alarma el pasado año se ha convertido en un fenómeno viral y también en foco de controversia.

La autora, Tatiana Ballesteros, una graduada en Criminología de 28 años que ha publicado varias novelas, habla por todos los españoles e interpela de forma ambigua a los políticos o, directamente, al Gobierno. "Este vídeo no es para todos, sino para unos pocos", asegura al comienzo, y lo subraya al final: "Somos 47 millones de españoles. Y vosotros, solo unos pocos".

El 'speech', que se prolonga por algo más de dos minutos, siempre con un primer plano de la autora, gana fuerza acompañado por una música de fondo mientras intercala mensajes de crítica a los destinatarios con reivindicaciones sociales.

"Os pedimos que no subáis la luz en plena ola de frío. Os pedimos que no aumentéis la cuota de los autónomos cuando llevan meses sin trabajar. Os pedimos que no paralicéis el 20% en investigación pública porque nos seguimos muriendo de cáncer. Os pedimos que no os subáis el sueldo cuando España se muere", enfatiza Ballesteros, entre otras proclamas. Y remata: "Os pedimos respeto, dignidad y honor".

"España está muy por encima de vosotros", incide el discurso, que eleva el tono al final: "Está claro que España necesita un capitán para un barco que va a la deriva, pero no está entre vosotros".

El vídeo, titulado "Hola 2021", no aporta propuestas frente a la crisis sobre la que se centra, y acaba con un fundido a negro y una cita de Abraham Lincoln: "Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo".

En las redes sociales, el vídeo ha sido contestado y su autora señalada como sospechosa de simpatizar con la ultraderecha, recordando que tuvo un programa en Radio Ya, emisora vinculada a Fuerza Nueva.

Hoy los medios nos venden el mensaje "viral" de una joven contra los políticos. Resulta que Tatiana Ballesteros ha desarrollado su carrera como "periodista" en Radio Ya, medio de clara orientación falangista.

(Abro hilo) pic.twitter.com/jI0cJV2GkG — Víctor Egío (@EgioVictor) March 1, 2021 Mensajes subliminales. España necesita un capitán. Y es que no lo pueden evitar. Por mucho que disimulan son los mismos que en el 36 pedían un general. — Víctor Egío (@EgioVictor) March 1, 2021

En su cuenta de Youtube, Ballesteros asegura, sin embargo, que nada de lo que se dice "atiende a ninguna ideología política", sino a "la razón y ética humana". "Por un mundo mejor", apostilla.

Además, en una entrevista este lunes en el programa 'Todo es mentira', de Cuatro, reiteró que no hay "ningún interés detrás".