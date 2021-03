El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha defendido que esta próxima legislatura debe ser la del diálogo y que el "Estado tiene que hacer sus deberes".

El candidato ha urgido a "modernizar la Generalitat" y a formar un Govern dedicado a la transformación y no al discurso o al relato, ha dicho textualmente en una entrevista en La Vanguardia.

Aragonès, que propone para la nueva legislatura un pacto junto con Junts, la CUP y los comuns, ha remarcado que el independentismo ha salido reforzado tras las elecciones del 14F y que la CUP "ha tenido el mayor crecimiento electoral" dentro del movimiento.

Pese a que los comuns proponen un Govern junto con ERC y con el apoyo externo del PSC y rechazan la propuesta de la 'vía amplia' de ERC, Aragonès ha emplazado a los de Jéssica Albiach a implicarse y a levantar vetos: "La resolución del conflicto político requerirá valentía y generosidad".

Sin embargo, ha reiterado que sería incoherente gobernar junto al PSC, cuyo objetivo asegura que es "repetir la operación [Inés] Arrimadas" --que ganó las elecciones de diciembre de 2017 con 37 escaños como candidata de Cs y no se presentó a la investidura--.

Referéndum y mesa de diálogo

Al ser preguntado por la posibilidad de celebrar un referéndum durante la próxima legislatura, ha asegurado que tendrá lugar "cuando sea posible" y que debe ser un referéndum acordado y reconocido internacionalmente.

Por otro lado, ha remarcado la importancia de reunir la mesa de negociación entre la Generalitat y el Gobierno porque supone "el reconocimiento de un conflicto político que no se puede resolver democráticamente ni de un día para otro".

Sin embargo, ha preferido no avanzar una propuesta de fecha para este encuentro: "Tan importante es no ponernos fechas inamovibles que serían una soga al cuello como dejar claro que esto no puede eternizarse".

En relación a los líderes independentistas encarcelados por el 1-O, ha celebrado que el indulto supondría su puesta en libertad pero que "no será la solución al problema de fondo", por lo que ha insistido en la amnistía.

Mossos d'Esquadra

Sobre el debate del modelo de seguridad ciudadana abierto tras los altercados desde el pasado 16 de febrero por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, ha abogado por "atender a las causas del malestar social" en esta próxima legislatura y por no trasladar los problemas políticos a la policía, en sus palabras.

Se ha mostrado favorable a "fortalecer el modelo de una policía democrática que apuesta por actuar en el orden público cuando es necesario", pero también por la mediación y la policía de proximidad, a quienes ha trasladado su apoyo.

Al ser preguntado por su ausencia el viernes durante la visita del Rey Felipe VI y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la fábrica de Seat en Martorell (Barcelona), ha replicado: "A la hora de trabajar e implicarnos estaremos, para hacer un besamanos no".