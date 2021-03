ERC, Junts y la CUP se han reunido este miércoles de manera conjunta por segunda vez pero no han alcanzado ningún acuerdo a falta de dos días para que se celebre el pleno de constitución del Parlament, en el que se escogerá la composición de la Mesa de la Cámara catalana.

Fuentes conocedoras han explicado a Europa Press que el encuentro ha terminado sin acuerdo y que seguirán negociando, por lo que se mantiene la incógnita de quién presidirá el Parlament en la próxima legislatura.

Junts sigue defendiendo que este cargo le corresponde a su formación pero sin concretar a quién proponen para asumirlo, algo que sí ha hecho la CUP planteando al que fue su cabeza de lista por Lleida, Pau Juvillà, como su candidato para presidir el Parlament.

En un comunicado, la CUP ha asegurado que durante el encuentro han propuesto formalmente a Juvillà como candidato a la Presidencia del Parlament "con el objetivo de garantizar que ésta sea capaz de frenar los discursos de odio, las amenazas y las coacciones de la extrema derecha, por un lado, y por el otro, que vele, desobedeciendo si hace falta, para que el Parlament pueda llevar a cabo políticas para avanzar social y nacionalmente".

"Situación al límite"

Los 'cupaires' han criticado que Junts "siga exigiendo la Presidencia del Parlament sin querer concretar ni propuesta política ni nombres, y que ni tan solo estén dispuestos a hablarlo, llevando la situación al límite, 48 horas antes de la constitución del Parlament".

También han acusado a ERC y Junts de "poca concreción" tanto en el proyecto para la próxima legislatura y cómo en concretar las propuestas que ambos partidos se habían comprometido a trabajar: hacer una moratoria del uso de proyectiles de foam, que la Brigada Mòvil (Brimo) de los Mossos d'Esquadra no participe en los desahucios y que la Generalitat no se persone como acusación particular contra activistas.

Así, la CUP ha urgido a los dos partidos a trabajar en un acuerdo que "evite situarse en las mismas coordenadas que durante la legislatura anterior, que dé respuestas a la población ante la crisis política, social y económica, y que se aleja del intercambio de sillas".

Junts quiere la presidencia

En otro comunicado, Junts ha asegurado que sigue trabajando con ERC y la CUP para llegar a un acuerdo "fiel a los resultados del 14F que vaya más allá de la investidura y la formación de Govern".

Según la formación de Laura Borràs, para superar las discrepancias de la última legislatura han defendido que "el rigor pasaba por acordar las bases de actuación y coordinación entre las formaciones independentistas, y después entrar a debatir elementos como la elección de los miembros de la Mesa del Parlament".

Ha afirmado que Junts tiene la voluntad de presentar candidatura a la Presidencia de la Cámara pero que "la elección de la persona se hará a través de procedimientos de validación interna del partido".

"Por este motivo se pide respeto por estos procedimientos de validación y el tiempo que requieren, especialmente en esta semana que se ha atentado contra los derechos del secretario general, Jordi Sànchez, el vicepresidente, Jordi Turull, y el presidente del partido, Carles Puigdemont", en alusión a la retirada del tercer grado y a que el Parlamento Europeo levantara la inmunidad del líder de la formación.