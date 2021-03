La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, se reunirá este viernes para valorar de nuevo si se administra la vacuna de AstraZeneca en personas de entre 55 y 65 años, según han informado fuentes presentes en la reunión de este miércoles del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). La medida seguiría a las que se está estableciendo en algunos países europeos tras los últimos estudios que avalan su uso en personas de mayor edad.

Varios países europeos, como Francia, Italia o España, siguieron la estela de Alemania y decidieron en un primer momento no administrar las dosis de AstraZeneca a los mayores de 65 años a la espera de más evidencia científica en este grupo de edad. Desde hace unas semanas, Italia, Francia o Alemania han decidido administrarla en mayores de 65 años.

"De momento no hay más trabajos científicos pero hay que valorar las evoluciones de la última semana. Respetaremos la decisión de los técnicos y no de las presiones recibidas", explican estas fuentes, que precisan que las comunidades más interesadas en este tema son "Andalucía, Madrid y Cataluña". El resto de CCAA, por su parte, están de acuerdo en "hacer caso a la ficha técnica y en todo caso a la evidencia científica".

Por otra parte, en la reunión de la Comisión de Salud Pública también se evaluará la posibilidad de adelantar la vacunación en algunos casos de personas con mayor riesgo, según añaden estas fuentes.

Asimismo, el Ministerio ha informado a las CCAA en la reunión de que, por el momento, "no existe ningún evento" de trombos por la administración de las vacunas, al contrario de lo que ha ocurrido en Austria, donde se ha inmovilizado algún lote. "Ahora se esta evaluando en el resto de la UE, en España no existe ningún evento de estas características y no esta justificado la inmovilización de ningún lote", remachan estas fuentes.