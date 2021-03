La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que no cerrará perimetralmente la región durante el puente de San José y Semana Santa "si legalmente" no les obligan.

"No nos ha ido mejor cuando lo hemos hecho", ha subrayado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press. Según ha expuesto, egoístamente desde el punto de vista económico cree que este cierre le vendría bien a Madrid porque la gente consumiría en la región, pero defiende que los ciudadanos también tienen "segundas viviendas".

A su parecer, "el virus no mejora por hacer esos cierres" perimetrales. "No hay ni un solo informe que indique eso. Sí tenemos el ejemplo del puente de la Constitución y de noviembre, donde sí subió el contagio. Cerrar no aporta mucho", ha manifestado.

La dirigente madrileña ha asegurado que ella respeta que los demás presidentes autonómicos lo quieran hacer, porque entiende que ante una situación como la actual "cada uno hace lo que puede con lo que tiene", pero ha defendido que "Madrid ha llevado un camino diferente" y les ha funcionado. Su hoja de ruta consiste en "ir contra el virus y no contra la libertad y la movilidad de los ciudadanos"

"Obligado cumplimiento"

Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha recordado el acuerdo adoptado este miércoles en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es de "obligado cumplimiento", y lamentado que el voto en contra de la Comunidad de Madrid, que ya ha manifestado su intención de no cumplir dicho acuerdo, se convierta en "protagonista" de un pacto que ha contado con el consenso de la mayoría de las CCAA.

"Yo voy a estar con la mayoría y el consenso, y sabe por qué, porque el protagonista no puede ser quien discrepa, tiene que ser quien acuerda y quien quiere avanzar. Ante los que se quieren enfrentar estamos los que queremos avanzar", ha señalado en una entrevista en 'Espejo Público', de Antena 3 TV, recogida por Europa Press

Para Darias las medidas adoptadas suponen "un gran acuerdo un acuerdo de país que es lo que la ciudadanía requiere", y ha afirmado que el consenso muestra que la "práctica mayoría" de las comunidades saben que "la lucha y la batalla" es contra el virus, y que lo que quieren es "seguir salvando vidas".

Por tanto, su objetivo es focalizar sus esfuerzos en "quiénes quieren avanzar no hay quiénes quieren enfrentar", a su juicio, "este país necesita que se siga avanzando en un momento en el que consenso "permite llegar juntos y más lejos. Por tanto, ha añadido, "el Gobierno de España va a estar siempre buscando el consenso".

En cuanto a los datos que muestran un estancamiento en la baja de casos -la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue reduciéndose permanece estable prácticamente situándose en los 139,57 casos por cada 100.000 habitantes-, la ministra ha señalado que "es pronto para asegurar que estamos en un cambio de tendencia".

Así, señala que hay un descenso desigual en España y que "es muy importante" que ante determinadas fechas, en referencia al puente de San José y Semana Santa, se puedan adoptar medidas que giran en torno a dos grandes ejes: limitar la movilidad y limitar el contacto social. "Sabemos cómo atajar y es muy importante sobre todo para ganar tiempo a la llegada de vacunas", ha afirmado, al tiempo que advertía de que para evitar un nuevo repunte es necesaria la "máxima vigilancia".