Tras conocer la decisión de los tres diputados tránsfugas de Ciudadanos de no apoyar la moción de censura, el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha insistido en que "ahora es más necesaria que nunca una moción de censura en la Región de Murcia. Hoy, se ha perpetrado el mayor ataque a nuestra democracia, en la historia de España y de la Región".

Conesa ha acusado al Partido Popular, "condenado por corrupción y perdedor de las elecciones", de sobornar y comprar a Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez, "los tres tránsfugas, que han manchado las instituciones y el nombre de la Región de Murcia y de nuestra ciudadanía". Asimismo, ha lamentado que se hayan "han arrodillado ante sus verdaderos amos, el Partido Popular. Un PP que ha hecho de la Región la zona 0 de la corrupción".

El socialista ha criticado que "no tienen vergüenza y la ciudadanía no olvidará esta traición. Por ello, pedimos la dimisión y que entreguen sus actas de diputados a Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez, por la traición que hoy han perpetrado. No pueden estar ni un minuto más en la Asamblea Regional. No son tránsfugas de Ciudadanos, son tránsfugas de la Región de Murcia".

En rueda de prensa, Conesa se ha comprometido "a seguir trabajando por un gobierno que luche para que nadie se quede atrás, para conseguir la Región que nos merecemos, y en ese sentido seguiremos trabajando desde el PSRM con el convencimiento de que lo lograremos".