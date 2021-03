La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha señalado este domingo que ERC y Junts están situando a la formación que ella representa "fuera de las negociaciones del Govern" y están "reproduciendo" esquemas de la legislatura pasada, en lo que interpreta como "un mal augurio".

En declaraciones a Nació Digital, la líder de la formación anticapitalista ha lamentado que las conversaciones entre ERC y Junts parezcan "un intercambio de sillas basado en la consecución de acuerdos, que no tienen como punto de partido el pacto programático sino el reparto del pastel".

Sobre la decisión de nombrar a Laura Borràs presidenta del Parlamento catalán, Reguant ha lamentado que, "ante la estrategia de Junts de llevar la negociación al precipicio, ERC haya acabado cediendo otra vez".

Respecto al voto en blanco de la CUP en la investidura, la diputada ha aclarado: "No porque quisiéramos que Laura Borràs fuera presidenta, sino porque no compartíamos la estrategia de Junts y tampoco queríamos votar a Eva Granados (PSC)". No obstante, la abstención de su formación posibilitó el nombramiento de Borràs.

También ha asegurado que "sorprende que, después de que ERC la hiciera presidenta del Parlament, en el primer mensaje de Borràs no haya ninguna mención al presidente del Parlament anterior. Pero tendría que ser ERC quien hiciera una reflexión sobre esto".