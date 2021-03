El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha anunciado que en las próximas horas presentará una denuncia contra el secretario general del PP, Teodoro García Egea, por un presunto delito de cohecho.

Durante su última intervención en el Pleno del Congreso en respuesta a una pregunta de Egea, el vicepresidente ha afirmado que acudirá a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar al secretario general de los populares por un presunto delito de cohecho vinculado a la moción de censura al gobierno de Murcia por intentar comprar los favores de diputados.

Iglesias: "Ya está bien de corruptos, ya está bien de comprar diputados y ya está bien de impunidad"

"Ya está bien de tanta impunidad", ha afirmado Iglesias toda vez que la semana pasada acusó a Egea de "comprar" a los diputados de Ciudadanos que no secundaron la moción de censura y le preguntó "¿Cómo ha conseguido la pasta, la ha puesto usted, o se la ha dado algún constructor?".

Iglesias ha insistido en que "ya está bien de corruptos, ya está bien de comprar diputados y ya está bien de impunidad" y ha criticado que el PP de Madrid se haya convertido en la "fuente de financiación ilegal de ese partido".

"Cospedal (exsecretaria general del PP) ya dijo que el PP de Madrid era el núcleo para mantener vivo al PP y entre otras cosas porque era su fuente de financiación ilegal", ha remarcado tras señalar que durante los 26 años de "dominio popular en Madrid" se han producido dos fraudes, el primero "cuando compraron a dos diputados del PSOE", en el denominado caso del "tamayazo".

"El segundo fraude fue a las arcas públicas", ha dicho Iglesias "yendo a las elecciones, compitiendo y haciendo trampas" con una "financiación ilegal".

"Y ahora vuelven a presumir de 'tamayazos' y de comprar a diputados y esto se tiene que terminar", ha aseverado tras anunciar la demanda por un presunto delito de cohecho.

Así se ha despedido Iglesias del secretario general del PP, quien le ha interpelado en esta Legislatura en varias ocasiones sobre su función en el Gobierno y que hoy le ha vuelto a invitar a que dimita cuanto antes.

Iglesias dejará su acta de diputado antes de dimitir como vicepresidente

Iglesias ha anunciado que dimitirá como diputado para concurrir a las elecciones de la Comunidad de Madrid "antes incluso" que salir del Gobierno, algo que hará el próximo martes cuando acuda a su último Consejo de Ministros.

Iglesias ha hecho este anuncio, en respuesta a una pregunta del propio García Egea, que le había pedido dejar su acta de diputado para presentarse a las elecciones "como un ciudadano de a pie".

"Sí, señoría, dimitiré como diputado antes incluso que como vicepresidente", le ha dicho Iglesias a Egea, a cuyas preguntas se ha enfrentado cada semana en el Congreso y quien no ha ocultado su alegría por su salida del Ejecutivo. "Tanta paz lleves como descanso dejas", ha ironizado el secretario general del PP.

Tanto él como el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, han empleado sus últimas preguntas a Iglesias en alegrarse sobre su marcha, que irá seguida, según creen ambos, de un fracaso en su objetivo de desalojar a Isabel Díaz Ayuso del Ejecutivo madrileño.

"Usted va a acabar en la Puerta del Sol, pero en la plaza, desde donde verá cómo el PP hace grandes cosas", le ha dicho García Egea al líder de Podemos, que augura que el "efecto Iglesias" va a dejar al vicepresidente "muchos días libres".

En esa misma línea se ha expresado Espinosa de los Monteros, que le ha dicho a Iglesias que su incursión en política "ha sido un auténtico fracaso" ya que -ha asegurado- "como siempre pasa con los comunistas, la única vida que ha mejorado es la suya".

"Solo deja un legado de radicalización y degradación, nada de lo que usted ha hecho ha sido constructivo, todo su legado es triste, todo su legado es decepcionante", le ha acusado Espinosa de los Monteros, que le ha recomendado no volver a los barrios obreros cuyos vecinos hace unos años creyeron en él. "No va a ser bienvenido, ya le conocen", le ha espetado.

Además de anunciar que denunciará ante la Fiscalía Anticorrupción a García Egea por "cohecho", Iglesias le ha dicho que no entendía por qué le da consejos si lo que sucede en el PP es que "no están tan seguros de seguir mandando en Madrid" y además "saben que no van a volver a gobernar en España nunca más".

A Espinosa de los Monteros le ha dicho Iglesias que si el PP se juega mucho en la Comunidad de Madrid, Vox todavía más, y además con el problema de que "su candidata se presenta por otro partido", ha dicho en alusión a la presidenta madrileña, la popular Isabel Díaz Ayuso.

Iglesias también ha acusado a Espinosa de los Monteros de que gracias al Gobierno regional madrileño tiene legalizada su casa, en alusión al chalet que comparte con Rocío Monasterio, candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, que no contaba con los permisos de ocupación. "A lo mejor a partir del 4 de mayo se les acaba el chollo", ha avisado.

El que será candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid se ha mostrado convencido de que si las izquierdas ganan en la Comunidad de Madrid se consolidará en este territorio un "proyecto de Estado" que es la "modernización de España" a la que él cree que se oponen los partidos de la derecha.