La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha defendido este lunes que España puede recuperar el turismo "ahora" pese a la pandemia de coronavirus y que es capaz de ofrecer una oferta turística "extraordinaria".

En una entrevista en 'TVE', recogida por EP, ha tachado de "injusto" que en Madrid no se pueda ir a visitar a un familiar en otra comunidad autónoma mientras a los turistas se les deja moverse "con libertad", aunque ha recalcado que a España deben venir "todos los turistas" que puedan.

Considera que hay otros países que "no están adelantando" en materia turística, como es el caso de Egipto o Grecia, y ha criticado que en ellos no cuentan con un Gobierno "tan negligente" y con unas políticas "erráticas" en la lucha contra el Covid-19. "Nos ha llevado a unas cifras de fallecidos que nos tienen que dar vergüenza. España tiene que recuperar su papel en el mundo y ese mercado es fundamental para miles de empleos", ha subrayado en referencia al sector turístico. Para ello, ha destacado la importancia de poner recursos en la prevención y en la vacunación a través de un plan de logística "excelente".

También, ha vuelto a hablar de la seguridad de los barrios de Madrid y ha apuntado que en los últimos meses "ha empeorado mucho". Ha insistido en que no se trata de "hechos aislados" y considera que "determinada élite cree que eso no pasa en Madrid porque no salen". En concreto, Monasterio ha aludido a una estadística según la cual "tres de cada cuatro detenidos están relacionado con menas (menores extranjeros no acompañados) y ha precisado que hay "un alto porcentaje de delincuencia asociado a la inmigración".