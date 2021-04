El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, exploró la posibilidad de comprar la vacuna rusa Sputnik ante "la inoperancia del Gobierno".

Así, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, mantuvo una reunión el 11 de febrero a petición de esa firma. Escuchó sus planteamientos ya que esta vacuna estaba prevista que se fabricase en Galicia y querían conocer la situación de vacunación a nivel nacional y autonómico, según ha adelantado 'ABC' y confirman fuentes del Ejecutivo autónomico.

Asimismo, la Consejería de Sanidad ha mantenido otras dos reuniones con otros representantes de la vacuna rusa para "explorar el mercado internacional y tener todas las posibilidades abiertas en el futuro en la lucha contra la pandemia, siempre dentro del marco nacional de vacunación".

De hecho, la idea era "facilitar un preacuerdo de compra beneficioso para todo el Sistema Nacional de Salud y en condiciones equitativas para todos los españoles". Su objetivo era "ganar tiempo de negociación" a la espera de su aprobación por la Agencia Europea del Medicamento.

Más Madrid recuerda que "no está aprobada"

La candidata de Más Madrid a la Presidencia madrileña, Mónica García, ha dicho que le gustaría que la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno regional cumplieran "en algún momento las normas" y se dieran cuenta "de que la vacuna (rusa Sputnik V) no está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento".

En declaraciones a TVE, García ha invitado a Ayuso a seguir "los cauces normales", porque los problemas, a su juicio, están en "los centros de salud", donde no se han aumentado los refuerzos y no se ha vacunado a la gente "con normalidad". Sobre el proceso de vacunación en Madrid, ha considerado que es una "chapuza" y que eso "no se soluciona comprando más vacunas".