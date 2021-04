La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha dicho este martes que tras las elecciones del 4 de mayo se sentará con la presidenta y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, para "intentar formar un Gobierno", algo que cree posible, "si no entra Génova en esta discusión".

En una entrevista en Toro TV, Monasterio ha considerado que, "si depende del señor (Pablo) Casado, por supuesto que pactaría con los socialistas antes de pactar con Vox" tras los comicios madrileños, porque el presidente del PP "quiere volver al bipartidismo" y Vox "le resulta molesto".

"Yo creo que, desde luego, con Isabel no tendría ningún problema y, cuando lleguemos a ese momento, me sentaré con Isabel para intentar formar un Gobierno. Creo que Isabel y yo nos ponemos de acuerdo, sobre todo si no entra Génova en esta discusión", ha apuntado la candidata de Vox.

Porque "el Partido Popular de Génova" lo "único que busca es la supervivencia de sus puestos, de sus intereses, pero no está pensando en España", ha apuntado Monasterio, para quien las siglas PP "pertenecen ya al pasado".

En este sentido, ha afirmado que "ningún hijo de votante del Partido Popular se plantea (votar) al Partido Popular, están yendo todos a Vox", porque el PP "es un partido que no ha sabido defender las ideas y que no ha sabido ser firme cuando ha tenido mayoría absoluta".

Y, recordando la frustrada moción de censura de Vox contra el presidente Pedro Sánchez, ha apostillado que Casado "prefiere ser socio de Sánchez antes que hacerle frente".

Para Monasterio, el "efecto Vox" ha conseguido que Ayuso haya, por ejemplo, mantenido abierta la hostelería en la pandemia y ha considerado que "la fuerza de Vox en estos dos años ha sido que hemos conseguido arrastrar a la señora Díaz Ayuso hacia nuestros postulados", porque, si no, la presidenta "estaría haciendo la política de su jefe que es el señor Casado".