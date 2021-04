El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha respondido este viernes a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que ser gay, lesbiana, trans o intersexual "no es una cuestión de con quien se mete uno en la cama, sino una cuestión de identidad".

De esta forma Iglesias, en un acto realizado en la terraza de su sede este mediodía con colectivos LGTBI, ha criticado Ayuso que en una entrevista al diario 'El Mundo' dijo, sobre esta comunidad, que "da igual cómo cada uno configure su vida en su cama".

"Madrid fue durante muchos años un territorio de acogida al que llegaba gente diversa de muchos lugares. Ahora la derecha y la ultraderecha quieren convertir Madrid en un espacio hostil para quien sea distinto. No permitáis que pisoteen el significado de la palabra libertad. Ningún homófobo, fascista o machista se puede atrever a deciros a vosotros que significa la palabra libertad", ha manifestado.

El exvicepresidente de Derechos Sociales ve necesario una Ley Trans en España, "que deje claro que las personas trans no sean enfermas". "Sé que cuesta mucho, que lo cómo es que no se cumple lo que se escribe. Pero las compañeras del Ministerio están demostrando que vamos hasta el final, haya enfrentarse con quien haya que enfrentarse. Y lo mismo con respecto a la Ley LGTBI. No se puede consentir que sigan existiendo las terapias de conversión, España tiene que ser ejemplo de ideas de diversidad. Lo que se firma, se cumple", ha aseverado en referencia al pacto estatal con el PSOE.

Pablo Iglesias también ha prometido que si gobiernan "cumplirán" la Ley de Transexualidad y la Ley contra la LGTBfobia aprobada por la Asamblea de Madrid, que "es papel mojado". "La cumpliremos le pese a quien le pese. Hemos demostrado que cuando estamos en un gobierno, cosas que parecían imposibles se cumplen", ha dicho.

Por último, el aspirante de Unidas Podemos ha reiterado que Madrid "no es mayoritaramente de derechas" y que el poder de la derecha en al región ha pivotado en el Tamayazo, "en la compra de diputados, como presumen ahora en Murcia" y en "mecanismos de financiación ilegal". Por eso ha vuelto a llamar a la movilización en las zonas más desfavorecidas de la región.

En el acto también han intervenido miembros de COGAM, Arcópoli, Chrysallis, Plataforma Trans y la Fundación 26 de Diciembre, que se han quejado que las leyes aprobadas en la Asamblea "no llegan y no se sienten representados por nadie". "No nos han pedido perdón por esa barbarie, porque todavía no se ha dicho que la Ley de Vagos y Maleantes que era una cuestión contra los Derechos Humanos", han señalado.

"Sois ejemplo del Madrid valiente y diverso, y precisamente por eso estáis en el punto de mira de la ultraderecha, que habla abiertamente de terapias para curar a los homosexuales o que los niños LGTBI son cosas", les han dicho Iglesias.