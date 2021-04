La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha revelado este jueves que habló con el que fuera líder del partido, Albert Rivera, "hace unos días" y se ha mostrado "convencida" de que no volverá a la política porque "está muy contento en el sector privado".

En una entrevista en Radiocable, Arrimadas ha destacado que mantiene una "buena relación" con Rivera, a quien conoce "desde hace muchísimos años". "Yo tuve un niño a la vez que él una niña. Yo me llevo bien con todo el mundo, lo importante son las personas y hablamos hace no mucho", ha explicado. Cuando le han preguntado si cree que Rivera forma parte de la operación del PP para captar a cargos de la formación naranja, la presidenta de Cs ha asegurado que, en su despedida, Rivera señaló "que se iba de la política" y que "15 años ya eran suficientes".

"Dijo que tenía muchas ganas de hacer cosas en el sector privado, volver a trabajar y creo que todo el mundo que lo escuchó confió en su palabra. Nos lo creímos, yo me lo creo, así que no tengo ningún motivo para pensar que no va a ser así", ha dicho. Posteriormente, en una rueda de prensa en la sede de Ciudadanos, se le ha preguntado si en esa charla hablaron de política, a lo que ha respondido que no suele contar los detalles de las conversaciones que tiene con otras personas.

"Vamos teniendo contacto de manera periódica sobre muchas cuestiones, pero sobre todo del ámbito personal, estrictamente personal, que tenemos muchas cosas en común" y "mantenemos un contacto personal, absolutamente agradable, de vez en cuando", ha explicado. La propia Arrimadas admitió el pasado siete de abril que no hablaba con Rivera desde el pasado mes de diciembre. La conversación de la semana pasada habría sido la primera tras las elecciones catalanas del 14 de febrero, en las que Ciudadanos pasó de 36 escaños en el Parlament a seis, y después de la decisión de Cs de promover mociones de censura en Murcia contra el PP, que desencadenó la convocatoria de comicios anticipados en la Comunidad de Madrid.

Reeditar un gobierno con el PP en Madrid por "sentido común"

Por otro lado, Arrimadas se ha referido a los comicios del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid para insistir en su apuesta por reeditar un Gobierno con el Partido Popular. Así, ha asegurado que el "sentido común" lleva a repetir un Ejecutivo que "funcionaba bien" y que ya tenía desarrollado un programa. "Los presupuestos estaban negociados, el acuerdo de gobierno también y los procesos de licitación y ayudas estaban hechos y metidos en un cajón pendientes de salir. Ayudas directas a los comerciantes y a los hosteleros, y los equipos estaban montados. Lo lógico y razonable es que si un gobierno estaba bien, que mantenga esta línea los dos años siguientes", ha explicado.

En esta línea, Arrimadas ha incidido que esto es lo que haría "cualquier persona en su vida diaria" de no ser por la "burbujita política" en la que están metidos los candidatos. Así, y pese a apostar por el pacto con los 'populares', la presidenta de Cs ha dejado claro que su formación es moderada y de centro. "Somos partidos pragmáticos, realistas. Lo más sensato no es hacer un experimento, sino seguir con un gobierno que va bien", ha continuado Arrimadas, que no quiere que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid pierdan "el tiempo".

Bildu puede ser socio de Sánchez y nadie dice que sea "filoetarra"

Sobre si considera que manifestarse en la plaza de Colón junto a Vox es moderado, Arrimadas ha recordado que esa concentración fue convocada por Ciudadanos y después "se sumó quien le dio la gana". En este contexto, la presidenta de Cs ha señalado que en la plaza madrileña se "pedían elecciones" y a la misma acudieron también "concejales socialistas escandalizados con los pactos de Sánchez y sus cesiones ante el nacionalismo". "Lo que no puedo entender es qué pasa en España cuando a Sánchez se le permite pactar unos presupuestos con Bildu y no te dejan ir a una manifestación a la que también quiera venir Vox. ¿Cuándo ha cambiado esto? Bildu puede ser un socio de Sánchez y nadie dice que Sánchez se ha vuelto pseudoetarra o filoetarra", ha lamentado.