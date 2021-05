Varias comunidades autónomas ofrecerán al Gobierno su apoyo para acoger a los menores extranjeros que han llegado este lunes y martes a Ceuta, y que han cruzado la frontera solos, así como a habilitar los recursos que sean necesarios para su atención, como el Gobierno Vasco, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que Andalucía ha dicho que no puede acoger más porque ya tienen 3.000 niños.

Así lo trasladarán los consejeros de las respectivas comunidades autónomas esta tarde en la reunión que van a mantener con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en el Consejo Territorial que ha convocado de urgencia para abordar la situación de los menores migrantes que han llegado a Ceuta.

He convocado mañana un Consejo Territorial urgente para abordar, junto a las CCAA, la situación de los niños y niñas que migran solos en Ceuta.



Debemos ofrecer una respuesta colectiva como país a la altura de nuestros compromisos internacionales con los derechos de la infancia. — Ione Belarra (@ionebelarra) 18 de mayo de 2021

En concreto, el Gobierno Vasco trasladará en esta reunión de urgencia su disposición a acoger menores en lo que ha calificado de "grave situación" desde el punto de vista humanitario.

También va a trasladar la "urgente necesidad" de que se convoque la conferencia sectorial de migraciones y su preocupación "por el tratamiento que se está dando a las políticas migratorias por parte del Estado, cuya inacción luego tienen que parchear las políticas sociales".

Así lo ha confirmado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, a preguntas de los medios sobre si Euskadi ofrecerá su colaboración para acoger a algunos menores en una comparecencia en la que ha confirmado que Euskadi "siempre ha sido solidaria y esta vez también lo será", aunque ha añadido que de momento, no cuentan con información precisa sobre el alcance y el perfil de las personas migrantes que van a necesitar ser acogidos.

"Éste es un drama humano en el que no se debe criminalizar a las personas por la situación a que se han visto abocadas", asevera la consejera Beatriz Artolazabal:

Por su parte, Murcia ha ofrecido a Ceuta su colaboración para habilitar distintos recursos frente a la crisis. Así lo ha indicado la vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco.

Las direcciones generales de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, y de Seguridad Ciudadana y de Emergencias, se han puesto a plena disposición de la ciudad autónoma para la coordinación entre administraciones de las actuaciones necesarias. Asimismo, la Dirección General Servicios Sociales trabaja en canalizar las comunicaciones con las entidades del Tercer Sector de la Región. "Éste es un drama humano en el que no se debe criminalizar a las personas por la situación a que se han visto abocadas, pero ante el que el Gobierno de la Nación debe asumir su responsabilidad y competencias, tomando decisiones, nosotros responderemos con lealtad y solidaridad", ha señalado la consejera.

Franco ha puntualizado que la Comunidad acoge en estos momentos 144 menores extranjeros, financiando el cien por cien de este acogimiento, ante lo que la vicepresidenta ha reclamado "la responsabilidad de Moncloa a la hora de contribuir a gastos que consideramos derivados de la inmigración, que son competencia del Estado".

Crisis humanitaria

Asimismo, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha indicado que el conjunto de las comunidades autónomas deben contribuir a solucionar la crisis provocada en Ceuta por la llegada masiva de migrantes, y que podría provocar una "crisis humanitaria".

Vergeles ha reconocido que de momento desconoce la forma en la que podría materializarse esta ayuda, ya sea habilitando plazas para acoger a los menores extranjeros solos u otras medidas, por lo que esperará a conocer las propuestas del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

En todo caso, ha remarcado que "Extremadura siempre ha estado cuando lo ha necesitado España", porque esto es algo que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, lo tiene "claro". Mientras, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido a todas las fuerzas políticas, "esta vez sí", que apoyen al Gobierno de la Nación en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta porque "en estos momentos es cuando se demuestra la altura de miras y el patriotismo". Así lo ha manifestado su portavoz y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, este miércoles en rueda de prensa.

Fernández ha afirmado que la de Ceuta es "una crisis sin precedentes", con una actitud por parte del Gobierno de Marruecos que "deja bastante que desear" porque "no se puede nunca utilizar a las personas y menos aun a menores, para conseguir absolutamente nada ni para protestar por nada". "Las personas no somos mercancía ni somos moneda de cambio", ha criticado.

Además, ha apuntado que tampoco hay que olvidarse de la cuestión humanitaria, especialmente cuando tiene que ver con menores de edad, que "tienen que ser correctamente atendidos". "España no se puede permitir el lujo de tratar a niños y niñas como algo distinto a lo que son, niños y niñas, cuyos derechos tienen que ser protegidos", ha subrayado.

Andalucía pide equidad

Por su parte, desde la Junta de Andalucía, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz (Ciudadanos), ha manifestado este miércoles sobre la reunión de esta tarde con el Gobierno que, si se propone un reparto, van a decir que "Andalucía no puede acoger a más niños".

"Es que nosotros ya tenemos 3.000 niños. Yo me imagino que para que haya equidad lo que tendrá que haber es un reparto con el resto de las comunidades autónomas que no tienen el problema de la inmigración infantil como tenemos en Andalucía", ha argumentado en declaraciones a los periodistas la consejera en un acto en Madrid.

Ruiz ha dicho que quiere ver "la capacidad que tiene el resto de las comunidades", ya que la de Andalucía "está ya bastante saturada" y, aunque tienen plazas, "por supuesto, reservadas siempre porque las pateras llegan en cualquier momento", ahora se ha precipitado el flujo.

"En verano suele haber también muchísimas más llegadas, pero llega un momento en que no vamos a poder", ha lamentado, por lo que espera "que la solidaridad y la equidad se vea reflejado en la reunión".

Canarias solicita fijar por ley el reparto de menores

Canarias pide que se fije por ley una distribución equilibrada entre comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados que llegan a España. La Comunidad ha expresado así su solidaridad con Ceuta y ha hablado en este encuentro telemático sobre la emergencia humanitaria y migratoria que se registra desde hace más de un año en el archipiélago.

En Canarias, ha dicho, "conocemos bien lo que es vivir una situación similar y volvemos a repetir una vez más el sentir del Gobierno de Canarias" que es que "no podemos dejar la responsabilidad solo a las comunidades receptoras de personas migrantes" y que esta no es "una cuestión de solidaridad, sino de corresponsabilidad de todos los territorios del Estado".

En este caso, con motivo de la crisis migratoria de Ceuta, Santana ha trasladado al Ministerio la necesidad de "regular y legislar a través de una ley para que el Estado también sea responsable de la tutela de estos niños y niñas" migrantes que llegan a su territorio. En este encuentro, en el que han participado todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Derechos Sociales, la consejera ha pedido "un reparto corresponsable y solidario de los menores" y una ley que "obligue a que este sea equilibrado" en base a la población y a los recursos de cada comunidad autónoma.

Además, ha advertido de que "ha cambiado el perfil de personas migrantes, porque cada vez llegan más familias", por lo que ha estimado que habrá que "adaptarse a las nuevas realidades". Canarias ha trasladado al Estado español en varias ocasione "su descontento por cómo se están gestionando muchos aspectos de la crisis migratoria" y este cambio es algo que "Canarias lleva mucho tiempo esperando", ha aseverado.

Actualmente, ha detallado, son 101 los menores que han sido trasladados a otras comunidades autónomas pero "dejándolo todo a la voluntad de otras comunidades autónomas, que han ofrecido esas plazas", por las que 25 menores han ido a Extremadura, más de 40 a Cataluña y también a Castilla y León. Aunque ha agradecido el ofrecimiento, la consejera ha insistido en que "no es una cuestión de buena voluntad, sino que debería ser una corresponsabilidad de todos y por ley".

Atender a estos niños "no es algo que se pueda cargar a las espaldas las comunidades receptoras", ha referido. En caso de que Ceuta requiera de este traslado, Canarias hará todo lo posible, dentro de sus capacidades porque, como ha subrayado, el archipiélago "sigue siendo la comunidad autónoma con más niños extranjeros no acompañados bajo su tutela", ya que "está haciendo frente a la de 2.700 menores, cuando la capacidad está en torno a los 500". En esta línea, ha asegurado que "Canarias no está sola en la defensa de esta tesis", ya que le consta que hay otros gobiernos autonómicos con la misma visión.