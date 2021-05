El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha señalado este martes que "cumplir la ley no es venganza" y que "dar un golpe al Estado no es un valor constitucional", en referencia a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que ha asegurado que la decisión de si concede los indultos a los presos independentistas la tomará guiándose por los valores "constitucionales de la concordia, el diálogo, y por la superación de la crisis que desgarró la sociedad catalana".

El jefe del Ejecutivo, en una rueda de prensa posterior al Consejo Europeo que se ha celebrado en Bruselas, ha defendido que no actuará por "venganza" ni "revancha", y ha pedido "mirar al futuro" respecto a la situación en Cataluña.

Para Casado, "cumplir la ley no es venganza, defender la unidad nacional no es revancha y dar un golpe al Estado no es un valor constitucional". "Si Sánchez aprueba los indultos recurriremos al Supremo y exigiremos el cambio de la Ley de indultos y del Código Penal contra referendos ilegales", ha avisado el líder del PP en un mensaje publicado en la red social Twitter, que ha recogido Europa Press.

En este contexto, el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha respondido a las palabras de Sánchez que "concordia frente a revancha fue precisamente el eje de la transición, cuya gran obra es la Constitución del 78". "Sánchez usa términos equivocados para anunciar improcedentes indultos de graves delitos contra el orden constitucional. Mejor que hable de traición, chantaje y cesión", ha escrito en la misma red social.

Abascal acusa a Sánchez de no tener "freno" ni "escrúpulos"

También se ha opuesto a los indultos el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha acusado a Sánchez, de no tener "freno" ni "escrúpulos", en relación con las declaraciones que ha pronunciado acerca de conceder los indultos a los presos independentistas. Así, le ha advertido de que estarán frente a él y "junto a la ley y a una inmensa mayoría".

"Tú decisión, como siempre, se basará en tu interés personal, y no en el interés general. Tú decisión se basará en la rendición del Estado, y no en el Imperio de la Ley", le ha reprochado Abascal en la citada publicación.