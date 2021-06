La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este martes que la mayoría del PSOE comparte la hoja de ruta a favor de la "concordia" y la "convivencia" que ha marcado el presidente Pedro Sánchez para estudiar los posibles indultos de los condenados por el procés, y avisado de que "no es ninguna solución taparse la cara como los monos de Gibraltar", en respuesta las críticas internas por esa posible concesión.

"El Gobierno va a seguir trabajando, intentado abordar los problemas con audacia y valentía. El presidente no se esconde detrás de nada y bajo nada", ha asegurado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Así, al ser preguntada por las voces críticas que han surgido dentro del PSOE en algunas federaciones y también por parte de dirigentes históricos, Montero ha defendido que Sánchez "tiene la responsabilidad de tener que abordar una situación" que no provocó, según Montero, el Gobierno actual, sino que heredaron.

"Lo que no es ninguna solución es taparse la cara como los monos de Gibraltar cuando está ocurriendo una fractura social en toda regla entre Cataluña y España", ha avisado.

Además, se ha mostrado convencida de que "gran parte de los militantes y votantes" del PSOE así como de la ciudadanía "comprenden" que se necesita la hoja de ruta por la que apuesta el Gobierno, y que supone defender "el interés general".

Por todo ello, ha criticado también la manifestación convocada para el 13 de junio contra la posible concesión de los indultos, y que se vaya a "repetir" en ella la "foto de Colón" del PP, Vox y Ciudadanos.

Trabajando con "valentía"

Además, ha dejado claro es que en esa protesta no habrá banderas socialistas ni ninguna formación vinculada al PSOE y que sea de izquierdas. "Las personas que buscan el interés general no se van a sumar a una foto que yo creía que había quedado para la historia", ha afirmado.

"Esa unión a contra natura o no tiene ningún beneficio para el conjunto de los ciudadanos. No todo vale en política, no todo se puede politizar", ha advertido, al tiempo que ha defendido que, mientras, el Gobierno va a seguir trabajando con "valentía".

En este sentido, ha ahondado en que el Estado de Derecho no solo manifiesta su fortaleza con su capacidad de aplicar sanciones" sino que "también lo hace desde la generosidad para buscar ese bien común" y ese "interés general", que es el que "tiene que presidir las decisiones del Ejecutivo".

"Este Gobierno asume su responsabilidad porque está gobernando este país para que las cosas pueden transformarse y para incrementar el bienestar, y una condición para ese bienestar es esa paz social, la convivencia, y la capacidad de encuentro, que podamos superar las desavenencias que hemos tenido en los últimos años", ha recalcado.

Eso sí, en este punto ha pedido también "responsabilidad" al nuevo Gobierno catalán, ya que "ambas partes" tiene que contribuir a la solución. "Se requiere también liderazgo por parte del Govern, no tengo por qué dudar de que ese liderazgo existe y se va a producir", ha apostillado.

"Desde luego el Gobierno va a poner todos los instrumentos a su alcance para que se vuelva a producir ese reencuentro en Cataluña", ha zanjado.