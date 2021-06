El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido este lunes la negociación con el Estado y la vía escocesa de un referéndum pactado porque cree que otras vías, como podría ser la unilateral, "no son viables", al tiempo que reconoce que, aunque no son la mejor solución, los indultos pueden "aliviar el conflicto".

En una carta que publican este lunes 'La Sexta' y el diario 'Ara', el presidente de ERC -que cumple una condena de 13 años de prisión- reconoce sobre la vía unilateral emprendida en octubre de 2017 que "no fue entendida como plenamente legítima por una parte de la sociedad, también de la catalana". Defiende, en este sentido, la necesidad de un cambio de estrategia puesto que "necesitamos ser más, una mayoría incontestable, plural y transversal que demuestre que gobierna bien y para todos, y que ponga en el centro de la agenda la resolución del conflicto político existente por vías democráticas".

Según Junqueras, el independentismo debe defender la autodeterminación para que "toda la ciudadanía de nuestro país, toda, pueda decidir si desea que Cataluña sea un estado independiente en forma de república o si apuesta por mantenerse dentro del Estado español". Añade, en este sentido, que "tres cuartas partes de la ciudadanía de Cataluña defiende que la solución al conflicto político existente se resolverá votando en un referéndum" y esto no lo puede negar nadie, afirma, y "no podemos actuar como si estos consensos no existieran".

El líder de ERC y exvicepresidente del Govern indica que "la mejor vía" es la escocesa porque conlleva "el pacto y el acuerdo, la vía del referéndum acordado" y recalca que "es la opción que genera más garantías y reconocimiento internacional inmediato, porque sabemos que otras vías no son viables ni deseables en la medida en que, de hecho, nos alejan del objetivo a alcanzar".

Junqueras opina que "sería una ingenuidad creer que el diálogo político con el Estado dará frutos tangibles de forma inmediata, pero creer que podemos prescindir de él sería una irresponsabilidad carísima". Por mucho que se critique y se ridiculice, subraya el líder republicano, "la mesa de diálogo y negociación entre gobiernos es un éxito en sí misma porque abre un espacio para la potencial resolución del conflicto".

Considera, en este punto, que "estamos ante un conflicto político y este solo se podrá resolver por vías políticas y democráticas. Siempre hemos dicho que hay que volver al ámbito de la política, de donde no se nos debería haber hecho salir nunca". Ahora es el momento, apunta, "de la audacia política, el coraje democrático y la reconciliación social. Porque la conciliación del conjunto de nuestra ciudadanía es fundamento imprescindible del futuro".

Sobre los indultos, Junqueras se muestra partidario de la amnistía "para acabar con la persecución judicial" de las 3.000 personas encausadas, según sus cálculos. Sin embargo, reconoce por primera vez que los indultos pueden ser "gestos que pueden aliviar el conflicto, paliar el dolor de la represión y el sufrimiento de la sociedad catalana". Entiende, en este sentido, que "cualquier gesto en la línea de la desjudicialización del conflicto ayuda a poder recorrer este camino", si bien "para que este nuevo paradigma sea posible es importante que las dos partes muestren su voluntad y predisposición".

"Nosotros -afirma- hace tiempo que, a pesar de estar en la cárcel privados de libertad, nos sentamos a la mesa y mantenemos siempre la mano tendida" por lo que "es el momento de que el gobierno español demuestre su compromiso con la reconciliación, el diálogo, y la negociación, mirando al futuro", concluye.