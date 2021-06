La portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, ha replicado el artículo del líder de ERC, Oriol Junqueras, que ha apostado por priorizar el referéndum pactado con el Estado y ha rechazado otras vías por considerarlas no válidas, en relación a la opción unilateral. "El independentismo tiene la obligación de explorar todas las vías, no descartar ninguna, lo reflejan las ponencias políticas de todos los partidos independentistas. La vía más fácil, la que haría la vida más fácil y que siempre ha defendido el independentismo es una vía negociada del libre ejercicio del derecho a la autodeterminación, pero es tan evidente esto como la evidencia de la unilateralidad del Estado como reacción al ejercicio de derechos y libertades del independentismo catalán. Es el Estado el que limita los caminos en la resolución del conflicto político”, ha afirmado Artadi.

De este modo, la portavoz de JxCat ha afirmado que la ponencia política de ERC no descarta ninguna de las vías democráticas para lograr la independencia. Y ha evitado valorar si esta posición de Junqueras contradice el pacto de gobierno entre Junts y ERC.

Junts sobre el aeropuerto: ni sí ni no

Por otra parte, respecto a la posición de Junts sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat, propuesta por AENA, Artadi ha afirmado que su partido está por "un proyecto de futuro, no haremos el no a todo ni un sí acrítico" y ha pedido ver cómo se ha de compensar al espacio protegido en caso de ampliar la pista, y ha lamentado la falta de concreciones de Aena. Junts, ha añadido, mantiene reuniones con agentes económicos, con Aena y con la dirección de El Prat para ver las "concreciones" porque AENA "ha discriminado sistemáticamente al aeropuerto de El Prat". Ha pedido en este sentido como se pasará de 78 a 90 operaciones por hora y cómo se compensará a los espacios protegidos. "Creemos acertado el anuncio del Govern de sentarse a todos, concretar y que Aena no haga anuncios unilaterales", ha añadido. "Sentarse y buscar las concreciones", ha añadido.