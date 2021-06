El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles desde Argentina la necesidad de aumentar a nivel global la capacidad de producción de vacunas para poder vacunar "en tiempo récord a la humanidad" y, en este contexto, y ha emplazado al presidente argentino, Alberto Fernández, a liderar este debate en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la del Comercio (OMC) "y en todos y cada uno de los ámbitos en los que están representados".

Así lo ha asegurado durante la clausura del encuentro empresarial Argentina-España que se ha celebrado en Buenos Aires, y en el que ha participado junto a Fernández, con motivo de la gira latinoamericana que ha arrancado este miércoles en Argentina.

"La mejor política económica para nuestros países y para nuestras empresas es acelerar los procesos de vacunación en nuestras sociedades", ha asegurado, antes de señalar que, tras "muchos meses largos de pandemia", los confinamientos y las restricciones a la movilidad "cada vez se hacen más ineficaces" y, por lo tanto, la solución pasa por acelerar esa vacunación.

Según Sánchez, medidas como la anunciada por el presidente del Estados Unidos, Joe Biden, de liberalizar las patentes son buenas pero no suficientes. "Tenemos que hacer mucho más, transferir tecnología, conocimiento, aumentar la capacidad de producción de vacunas y acelerar la distribución", ha afirmado.

Aunque ha señalado que "Europa está haciendo lo que puede", con los 130 millones de dosis que prevé distribuir, y España, con sus 20 millones previstos para 2021, Sánchez ha insistido en que "claramente el conjunto de la comunidad internacional tiene que aumentar la capacidad de producción".

"Dos gobiernos de corte progresista, como es del Argentina y el de España, tenemos que liderar este debate en el seno de la comunidad internacional, en la OMC, en la OMS, en todos y cada uno de los ámbitos en los que estamos representados. Tenemos que liderar este debate, creo que el debate de las vacunas se está abriendo paso en el planeta y tenemos propuestas serias, rigurosas, solventes y solidarias", ha reivindicado.

La Sputnik V no debería ser "obstáculo" para entrar en la UE

Por otro lado, Sánchez ha considerado que haber sido inmunizado con la vacuna rusa Sputnik V no debería ser "un obstáculo" para la movilidad y en concreto para la entrada en España y la Unión Europea.

"Evidentemente son vacunas y por tanto no tendrían que ser un obstáculo para la movilidad entre continentes"

El presidente del Gobierno ha reconocido que es un tema que le han planteado algunos españoles residentes en Argentina con los que ha hablado y que esta cuestión es objeto de debate entre los líderes europeos y ha considerado que en este asunto hay que "aplicar una enorme dosis de sentido común".

"Aunque no sean vacunas homologadas en el continente europeo me atrevo a decir que evidentemente son vacunas y por tanto no tendrían que ser un obstáculo para la movilidad entre continentes o la entrada en el continente europeo", ha subrayado.

En virtud del certificado digital que los Veintisiete pondrán en marcha a partir del 1 de julio y que ya está en fase de pruebas en algunos de ellos incluida España, los estados miembro tendrán la obligación de aceptar los certificados de vacunación expedidos en otros Estados miembro para las vacunas autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Además, tendrán libertad para aceptar también aquellos emitidos para vacunas autorizadas con arreglo a procedimientos nacionales o en la lista de la OMS para su uso en emergencias. La vacuna rusa aún no ha recibido la autorización de la OMS pese a que además de suministrarse en Rusia también se está inoculando ya en otros países.