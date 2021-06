La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha indicado que es previsible que continúe el repunte de violencia machista y ha pedido a todos los ayuntamientos, comunidades autónomas y colectivos de mujeres que estén alerta y atentos en verano para proteger a las víctimas y sus hijos ante el menor indicio de maltrato.

"Avisamos en pandemia que la violencia contra las mujeres era una pandemia sobre otra pandemia. Al normalizarse, al liberarnos con las vacunas, simplemente se destapa la que había debajo. Después de un periodo de restricciones es como si se quitara el tapón al machismo", ha sostenido Rosell en una entrevista en RNE.

Que continúe el repunte "es previsible lamentablemente y tenemos que alertar", ha sostenido, para pedir a todas las instituciones y a la sociedad que estén atentos a los indicios de violencia machista y se prevengan y se acompañe y ayude a las mujeres víctimas.

Tras el hallazgo del cadáver de la pequeña Olivia en Canarias, y cuando continúa la búsqueda de su hermana Anna, y en un momento de "tremendo repunte" de crímenes de género, Rosell ha aseverado que "es urgente proteger a la infancia como víctima directa que es de la violencia machista".

Preguntada por si se ha puesto en contacto con la madre de las dos niñas, Beatriz, Rosell ha contestado que hay que respetar el duelo y que instituciones y autoridades no pueden irrumpir en la vida de las personas en un momento tan duro "por tener un protagonismo personal", pero sí con ayuda psicológica, social y jurídica, "como se está haciendo".

La delegada ha precisado que todos los asesinatos machistas comparten "el mismo patrón": "No es un loco, no es un asesino en serie, es la cara del machismo, de ese hombre que no tolera la libertad de la mujer, su igualdad. Contra eso debemos luchar todas las instituciones y la sociedad todos los días, no sólo cuando sucede lo peor".

Asimismo, ha asegurado que hay que mejorar la respuesta en la detección, derivación y acompañamiento a las mujeres que no denuncian el maltrato, que son más del 70 % del total.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016.