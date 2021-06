"¿Por qué solo hay estudiantes jóvenes en el hotel covid de Mallorca?" Esa es una de las preguntas que más se repite entre los padres de Córdoba con hijos retenidos en la isla pese a haber viajado con test negativos desde casa y haber dado resultado negativo también en las pruebas realizadas antes de la cuarentena forzosa. "En los hoteles donde están, había muchos adultos extranjeros, españoles... y solo nuestros hijos y sin autorización de los padres han sido conducidos a ese hotel", explica Carmen Castillejo, madre de un alumno del IES Góngora. "La respuesta está clara porque han abusado de la buena voluntad de los chavales para llevárselos de madrugada, engañados, prometiéndoles que les harían una PCR y si salía negativa podrían irse". Y eso pese a que la cronología indica que hay algo que no cuadra. "El macrobotellón celebrado en la plaza de toros de Mallorca, autorizado por la Consejería de Baleares, tuvo lugar días antes de que nuestro grupo llegara a la isla, por lo que no entendemos de quiénes se supone que han sido contactos estrechos si ni siquiera estuvieron en el foco de contagio", comenta otro padre, "no sabemos dónde se supone que se han podido contagiar y si ha sido en los hoteles donde residen, ¿por qué siguen llegando turistas y no se han puesto en cuarentena las instalaciones?".

"Si mi hijo es negativo, que me lo devuelvan"

"Si mi hijo es negativo, que me lo devuelvan y si es positivo, que me lo digan ya para que coja un vuelo a Mallorca". Es el grito desesperado de Luisa Gómez, otra de las madres que se ha concentrado este martes en el Ayuntamiento de Córdoba para intentar reunirse con el alcalde y pedir que de algún modo se medio con el Gobierno balear para obtener información sobre lo que está pasando en el hotel Palma Bellver de Mallorca, donde casi 80 estudiantes cordobeses, según la Consejería de Salud, permanecen retenidos desde el pasado 25 de junio, después de que se conociera la existencia de un macrobrote de coronavirus. "Se los llevaron engañados, en ambulancia, para hacerles una prueba y allí siguen sin que les hayan vuelto a repetir la prueba", explica Gómez, "mi hijo y todo su grupo del Colegio Británico dio negativo, excepto uno, y continúan retenidos y que sepamos, no se la van a repetir hasta el día 4 o 5 de julio". Según Luisa, llevan días muy preocupados por la situación en la que se encuentran los menores y por la injusticia que se está cometiendo "sin ningún tipo de justificación".

Luisa Gómez, enfermera de profesión, comenta que los chavales, por lo que saben, se encuentran recluidos en este hotel "donde no hay ningún personal médico, solo los que van a hacerles PCR, por lo que están desatendidos". Les inquieta también que el modus operandi que se ha seguido ponga en riesgo la salud de los que dieron negativo. "Esto no es un test de embarazo, se trata de una prueba sobre una infección que puede ser muy grave y sin embargo, cuando sacaron a nuestros hijos a las dos de la mañana del hotel en ambulancias los recluyeron de dos en dos en habitaciones sin saber quiénes estaban contagiados o no", recalca, "si no hay seguridad de que no son positivos, ¿por qué no los aíslan?".

Luisa, como otros padres consultados, lamenta el trato diferente que se está dando a los jóvenes respecto al resto de turistas que están en la isla. "A los jóvenes se los han llevado engañados, como infectados, mientras los hoteles de Mallorca siguen llenos de turistas y ni siquiera los monitores que han viajado con ellos están en el mismo hotel, como si el hecho de ser adultos les hiciera inmunes al covid", señala indignada.

Enrique Marín, padre de un alumno del Británico, señala que han acudido al Ayuntamiento para reclamar un interlocutor con la administración de Baleares. "Cuando anunciamos que denunciábamos el tema por lo penal llamaron a algunos padres, pero necesitamos un cauce de comunicación". Para todos ellos, "el regreso de nuestros hijos es clave, queremos saber qué se va hacer, que les hagan pruebas ya por si hay algún nuevo positivo que se aísle de los que den negativo y cuándo está previsto que vuelvan".