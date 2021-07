Teresa Arévalo, asesora del Ministerio de Igualdad, ha negado este miércoles ante el juez las acusaciones en su contra y ha precisado que sostener a una niña en brazos "unos segundos" no implica hacer labores de niñera, en referencia a la investigación que se sigue para determinar si Irene Montero le usó --cuando era empleada de Podemos-- como cuidadora de su hija durante la campaña electoral de 2019.

Fuentes presentes en el interrogatorio han asegurado a Europa Press que Arévalo -citada en calidad de investigada-- también ha negado ante el magistrado que cobrara de la formación 'morada' durante el viaje de campaña a Alicante que tuvo lugar el 20 de octubre de 2019 y que se investiga en la causa en el marco de un presunto delito de administración desleal.

Las mismas fuentes han precisado que la mujer ha explicado al juez que viajó con el resto del equipo de campaña en calidad de candidata, dirigente estatal y jefa de gabinete de la portavocía del partido y ha subrayado que en ese momento no percibía sueldo por parte de la formación, sino del Grupo Parlamentario Unidas Podemos.

Presunta malversación

En este sentido, Marta Castro, letrada de Vox -que ejerce la acusación popular en la causa--, ha asegurado en declaraciones a la prensa que si Arévalo no cobraba del partido sino del Grupo Parlamentario en lugar de un delito de administración desleal podría ponerse sobre la mesa un presunto delito de malversación.

Preguntada por si desde Vox tienen pensado modificar la acusación, Castro ha precisado que no se encuentran en el momento procesal de definir delitos y ha dicho que "dependiendo de cómo vaya la investigación podrá modificarse o ampliarse".

Fuentes de la causa han asegurado Europa Press que Arévalo ha respondido únicamente a las preguntas del magistrado y del Ministerio Fiscal. La declaración, han añadido, ha durado unos 40 minutos. La investigada y su defensa se han negado a hacer declaraciones a la prensa a la llegada y a la salida del juzgado.

El letrado de Podemos Raúl Maíllo sí se ha pronunciado ante los medios y ha asegurado que con el interrogatorio de este miércoles se ha "deshecho el bulo que se había ido generando". Según ha dicho, Arévalo "ha negado que se encargara de nada más allá de sus funciones orgánicas", aunque ha matizado que no significa que no se encargara por momentos de tener en brazos a la menor, lo que --ha insistido-- no es ni ilegal ni irregular.

La pesquisas a cargo del titular del Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid, José María Escribano, parten del relato presentado por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, quien sostiene que la ahora ministra de Igualdad habría utilizado a Arévalo como cuidadora de su hija durante un acto de campaña de 2019.

En un auto de 27 de abril, el juez acordó incoar diligencias previas contra Montero y Arévalo, aunque solo citó como investigada a la asesora por un presunto delito de administración desleal, ya que la ministra está aforada ante el Tribunal Supremo.

Próximas citaciones

En el marco de la investigación estaba previsto que el 19 de julio acudieran a sede judicial en calidad de testigos la gerente de Podemos, Rocío Esther Val; el tesorero, Daniel de Frutos; y el responsable de seguridad del partido.

La Fiscalía, sin embargo, presentó un escrito ante el juez para reclamar la imputación de Val y De Frutos al considerar que "tanto en el caso del delito electoral (por gastos en beneficio propio abonado con dinero electoral) como en el de administración desleal" los dos fueron quienes "ordenaron el pago". El magistrado finalmente acordó su citación como investigados.

Está previsto también que la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona acuda a declarar en calidad de testigo el próximo 27 de julio, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.