El conseller de Economia, Jaume Giró, ha anunciado este miércoles que finalmente el Institut Català de Finances (ICF) actuará como avalador para que el Govern pueda cubrir de forma indirecta las fianzas millonarias que el Tribunal de Cuentas pide a 34 exaltos cargos de la Generalitat por gastos relacionados con la acción exterior.

Después de cerrar la puerta este lunes al uso de esta vía para evitar poner en peligro a los profesionales del ICF, Giró ha asegurado ante el pleno del Parlament que ha recibido "llamadas" de cargos de este ente dispuestos a colaborar y, por lo tanto, tras debatirlo con el president Pere Aragonès, han decidido acordar que activarán al ICF como avalador ante la falta de un banco que se abra a participar en esta operación.

"Mis palabras de este lunes sirvieron de algo. He recibido llamadas estas últimas horas de gente del ICF que me ha pedido por favor que por ellos no quede, que usemos la disposición tal como esta prevista por el decreto. Y esto es lo que haremos", ha espetado.

El ICF es la entidad que gestiona este fondo con una dotación inicial de 10 millones de euros creado por el Ejecutivo catalán y pendiente de convalidación parlamentaria. El mecanismo consistía en que los afectados solicitasen la ayuda a un banco, al que la Generalitat prestaría el dinero a través del citado fondo, pero ante la falta de avalador, será el ICF quien actúe. Además, la 'caja de solidaridad' del procés aportará 1,2 millones de euros y los partidos, a través de donaciones particulares, abonarán el resto, por si el mecanismos del Govern no funciona.

Tanto el Govern como la oposición siguen pendientes del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que tiene hasta el 29 de julio como plazo máximo para decidir si el decreto de la Generalitat se ajusta o no a la Constitución y al Estatut.