Tratando de que el protagonismo de la gestión recaiga en el gobierno autonómico de Ceuta, el Ejecutivo central busca ya una solución legal para el parón de la devolución de niños migrantes que ha supuesto, por segunda vez en 15 días, un nuevo pronunciamiento en contra del Juzgado de lo Contencioso 1 de Ceuta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado para este miércoles en el Palacio de la Moncloa al presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, para tratar la situación en que se encuentran los menores marroquís no acompañados que permanecen en la ciudad autónoma y cuya repatriación sigue paralizada, después de que el juzgado ceutí haya prolongado la suspensión cautelar de la devolución a Marruecos de nueve de esos migrantes infantiles.

Entre tanto, el Ejecutivo central trata de minimizar el impacto de este nuevo revés judicial. El ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que no se siente golpeado por la decisión del juzgado, que interrumpe por extensión todo el plan de devolución, de 15 en 15, de niños migrantes alojados en Ceuta desde la oleada migratoria de mayo pasado.

“El Ministerio del Interior no es el competente para la tutela de los menores no acompañados, de la nacionalidad que sean, ni tampoco es el competente para resolver o decidir sobre el retorno asistido de estos menores. En consecuencia no ha adoptado ninguna decisión al respecto, porque no es competente", ha dicho el titular de Interior a los medios en la tarde de este martes tras recibir a 290 evacuados afganos en la base aérea madrileña de Torrejón de Ardoz. "Y si no es el competente, difícilmente se puede sentir desautorizado", ha añadido.

"En interés del menor"

Grande-Marlaska ha comentado muy escuetamente la decisión judicial: "Las resoluciones judiciales, el Gobierno las acata y las cumple; faltaría más". Y ha asegurado que "las instituciones están trabajado, trabajan y seguirán trabajando por algo tan importante como es el interés superior del menor, y realizarán todas las actuaciones necesarias el conjunto de las instituciones competentes, entre ellas la que ejerce la tutela, que no es otra que la Ciudad Autónoma de Ceuta".

En ese momento ninguna fuente de Interior garantizaba con certeza si el ministro acudirá a la reunión de Sánchez con Vivas. pero sí ha comentado Marlaska que la cita de este miércoles "es la reunión de las instrucciones de Ceuta y el Gobierno de España con el fin de garantiza del interés superior del menor".

Las fuentes consultadas en Interior por este diario han manifestado su "sorpresa" por que el juzgado ceutí se niegue a escuchar los argumentos de la ciudad autónoma, como había pedido la Abogacía del Estado, pero no se han mostrado nada sorprendidos con la prolongación de la suspensión cautelar: "La jueza no tenía otra. Si levantaba la suspensión y esos nueve menores eran retornados, no tendría caso sobre el que decidir", comentaban.

En la misma tarde, desde París, donde ha viajado para recordar la gesta de La 9 en la liberación de la ciudad en la II Guerra Mundial, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha remachado la línea argumental del Gobierno: "La prioridad para nosotros es el bienestar y el interés de los menores. Por supuesto que acatamos el auto de medidas cautelares. El juez no niega la posibilidad de repatriar menores, simplemente cuestiona el procedimiento", ha dicho antes de insistir: "Para nosotros, lo fundamental es que los menores sean cuidados en su familia, en su entorno, que sea el interés de ellos el que prevalezca".

Lejos de mostrarse golpeados por el revés judicial, en el Gobierno tratan de pasar a otra pantalla: "Podríamos quedarnos de brazos cruzados esperando la decisión judicial de fondo dentro de unos meses, o remangarnos para buscar soluciones con la ciudad de Ceuta. Eso es lo que vamos a hacer. Cooperación y colaboración con ellos", aseguran a Juanma Romero fuentes próximas al presidente.

La suspensión cautelar cumple una semana de vigencia. La pidió la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores junto con la Fundación Raíces el pasado 16 de agosto para el retorno de 12 menores, pero tres de ellos ya estaban en Marruecos.

Días después, y tras la apertura de otros procedimientos en instancias judiciales, el Gobierno de la ciudad autónoma anunció que paraba la devolución del resto de menores que siguen en Ceuta hasta que haya un fallo judicial definitivo.