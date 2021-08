La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado este lunes que hay "algunas" comunidades autónomas que han pretendido "ir más allá" en las restricciones contra el covid-19 de lo que, según explica, permite la normativa.

En una entrevista en la cadena COPE Canarias, recogida por Europa Press, Darias ha expresado que hay comunidades autónomas que se han "anticipado" en "algunas cosas" y considera que, respecto al pasaporte covid, han intentado "establecer otros usos" que no tiene base legal por lo que no han contado con el respaldo de los tribunales.

Darias ha explicado que el pasaporte covid tiene como finalidad "garantizar una movilidad europea segura" y no otros usos que han intentado darle otras comunidades autónomas que no han contado con un aval legal por parte de los tribunales superiores. "Nuestra prioridad es vacunar al máximo posible para no establecer un uso que no sea acorde a la normativa aplicable", ha apostillado.

Preguntada por si deberían ser las comunidades autónomas las que aprueben las normas contra el covid o si sería necesario tener un paraguas nacional para que los tribunales no tengan problemas a la hora de establecer medidas, Darias ha defendido que, a su juicio, la ley nacional "funciona".

Tercera dosis

Por otro lado, la ministra de Sanidad ha deslizado que los pacientes con trasplante sólido o lo que estén en tratamiento oncológico recibirán una tercera dosis de la vacuna, aunque ha insistido en que la decisión que se tome será siempre "de la mano de la evidencia científica".

"Hay consenso en las personas con una inmunosupresión, por ejemplo por trasplante sólido"

En una entrevista en Onda Cero, Darias ha recordado que los técnicos de la ponencia de vacunas, que se reunirán el próximo miércoles, ya tienen muy adelantada la propuesta sobre los colectivos a los que previsiblemente se les administrará una dosis de refuerzo. "Hay consenso en las personas con una inmunosupresión, por ejemplo por trasplante sólido", ha dicho la ministra, quien ha matizado que para este grupo, más que una de refuerzo, lo importante sería administrarles una dosis que les permita alcanzar la misma respuesta que a las personas no inmunodeprimidas.

Y los "pacientes que tengan un tratamiento oncológico pues también pudiera ser", ha avanzado Darias, aunque ha preferido no anticiparse a los expertos, cuyo criterio va a "respetar siempre".

De cualquier manera, la decisión la tomarán el Ministerio junto con las comunidades en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se verá el dictamen que elabore la Comisión de Salud Pública a partir de la propuesta de la ponencia.

La Comisión Europea advirtió recientemente de que las terceras dosis no forman parte todavía de la autorización de comercialización de las vacunas y aún no han sido sujetas a una evaluación científica por parte de la EMA.

Por eso, España espera además los resultados de los ensayos de Pfizer y Moderna y la comunicación que aún debe hacer la EMA al respecto.

Además de la dosis de refuerzo, la ponencia de vacunas y la de alertas, ha recordado Darias, están analizando la posibilidad de que los alumnos vacunados que sean contacto estrecho de un positivo no deban guardar cuarentena, tal y como sucede con los adultos.

La respuesta de los técnicos llegará pronto, "esta semana o la próxima", y servirá de pauta porque a medida que avanza la vacunación "tenemos que ir cambiando nuestros parámetros de actuación en cada momento".

En todo caso, y dada la "respuesta excepcional" que los chicos de 12 a 19 años están dando para irse a vacunar, la vuelta a clase este curso va a ser "mucho más segura que el pasado, y eso que ya lo fue", ya que solo un 0,4 % de las aulas permanecieron cerradas.

Rechaza la vacunación obligatoria de sanitarios

Por otro lado, la titular de Sanidad ha vuelto a rechazar la vacunación obligatoria del personal sanitario y sociosanitario que trabaja en las residencias, porque el porcentaje de vacunación en nuestro país, ya muy cercano del 70 %, "nada tiene que ver" con el de otros de nuestro entorno que han tenido que echar mano de medidas parecidas.

Además, "cuando estamos en un nivel de circulación tan alto, el virus se mete por todos lados", también por los visitantes o las salidas que hacen los propios residentes: por eso, en su departamento han actualizado un protocolo en el que se recomienda, por ejemplo, que trabajadores, visitas y mayores se hagan pruebas de detección de infección activa.