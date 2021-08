La reforma del delito de sedición no es la única ley que sale de las prioridades del Gobierno para 2021. También se cae otra norma emblemática, que lleva coleando varias legislaturas sin que su tramitación culmine en éxito: la Ley de Secretos Oficiales. De momento, el texto pasa a la hibernación. Al menos hasta 2022.

Este 31 de agosto el Consejo de Ministros aprobó el Plan Anual Normativo (PAN) para 2021, el documento, de 73 páginas, que recoge las medidas que el Ejecutivo tiene previsto aprobar antes del 31 de diciembre de este año. En total, 144 iniciativas, entre leyes orgánicas (6), leyes ordinarias (28) y reales decretos (110). De los 144 textos, 50 son normativas relacionadas con el plan de recuperación, aprobado por el Gabinete de coalición el 27 de abril de 2021 e informado favorablemente por la Comisión Europea. 37 iniciativas (del cómputo total de 144) incorporan al ordenamiento jurídico interno Derecho de la Unión Europea, según los datos proporcionados por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige desde el pasado julio Félix Bolaños y que heredó de la ya exvicepresidenta Carmen Calvo.

Bolaños subrayó que el programa del Ejecutivo, "muy ambicioso", tenía como "prioridad absoluta" la "recuperación justa", el hacer que la reanimación de la economía permee, "llegue a todos", y desplegar al tiempo una potente agenda social. Ello explica que la reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición haya dejado de ser "prioritario" para el Ejecutivo.

Una vez que los líderes del 'procés' fueron indultados y salieron de prisión, la modificación legislativa perdió urgencia, por mucho que la Moncloa y Justicia invocaran la necesidad de acomodar la legislación española al estándar europeo. Además, los apoyos parlamentarios no estaban garantizados. Para Pedro Sánchez suponía reabrir una vía de agua peligrosa, visto el coste político de la gracia a los dirigentes secesionistas, erosión, no obstante, menor a la prevista inicialmente y que ya queda lejos para el presidente, quien quiso marcar el punto de inflexión con una remodelación ministerial profunda. "A futuro, cuando aprobemos futuros planes [normativos], iremos viendo", respondió cuando se le preguntó si retomaría en 2022 el cambio en el Código Penal.

Grupo de trabajo interministerial

Cerca de las nueve de la noche, el Ejecutivo dio a conocer en su integridad el PAN 2021. Y en él otra fuga relevante es la Ley de Secretos Oficiales. En la planificación normativa de 2020, la responsabilidad de ese texto recaía en el Ministerio de Defensa: "Elaboración de una ley nueva, porque han transcurrido más de 40 años desde la última modificación realizada en el año 1978". La norma es una larga reivindicación del PNV, que ha visto cómo su propuesta de reforma de una ley franquista —el texto original es de 1968, y el citado cambio de 1978 es anterior a la aprobación de la Constitución— quedaba enterrada legislatura tras legislatura, envuelta en promesas de que saldría adelante de los distintos gobiernos.

El año pasado, el Gabinete de coalición optó por redactar un nueva ley. Arrancaron los trabajos, pero fueron aparcados. "No la hemos metido en el PAN 2021 porque no llegamos, no tenemos tiempo. Pero retomaremos en cuanto podamos", explican fuentes de la Moncloa a El Periódico de Cataluña, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, En el informe de evaluación del plan 2020, se argumenta que "se encuentra en trámite de elaboración una nueva ley, actualmente sometida a estudio por un grupo de trabajo de carácter interministerial".