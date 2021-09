Diego Conesa ha comunicado este lunes que no optará a la reelección como secretario general del PSRM, cargo que actualmente ocupa y al que no volverá a presentarse. “Después de cuatro años, doy un paso al lado sabiendo que he dado todo cuanto tenía y he dedicado todas las horas posibles del día, durante los siete días de la semana, para hacer una Región de Murcia mejor a través de un PSRM centrado en ser útil a sus 45 municipios”

“Le he pedido a la dirección de mi partido que continúen trabajando, con el mismo entusiasmo y dedicación, para tener la Región que nos merecemos”

El secretario general del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, ha anunciado que dará un paso al lado y no optará a la reelección como secretario general del PSRM, tras comunicarlo esta mañana a la Secretaría de Organización del PSOE.

Diego Conesa ha explicado que este año “ha sido bastante duro para todos y todas, también para mí. He sufrido ataques furibundos, no solo políticos, también personales y familiares que superan cualquier línea roja. Siempre he manifestado que antes que político soy vecino de la Región, a la que amo y por la que me he entregado en cuerpo y alma, anteponiendo los intereses generales de cada una de las mujeres y hombres de nuestra tierra, por encima de cualquier otra consideración”.

Diego Conesa ha señalado: “He decidido que es el momento de dar un paso al lado, tomar oxígeno, respirar fuerte y coger impulso para seguir dejándome la piel y el alma en mantener, mejorar y hacer crecer el único proyecto político alternativo a la derecha corrupta y a la extrema derecha tóxica que cree que la Región es su cortijo”.

“Tras el congreso de diciembre, me pondré a disposición de nuestro partido y de la nueva dirección regional. Los socialistas continuaremos demostrando que defendemos, sentimos y respetamos unos valores e ideales de libertad, igualdad y justicia social. Que somos el partido y la alternativa que necesita y merece nuestra Región, por nuestros jóvenes y mayores, por unos servicios públicos de calidad, que reduzca las desigualdades, especialmente entre hombres y mujeres, que luche por la recuperación del patrimonio natural y ponga a la Región de Murcia en el lugar que se merece”, ha concluido Diego Conesa.