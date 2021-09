La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias de investigación a raíz de los hechos acaecidos durante la manifestación del pasado sábado en el barrio madrileño de Chueca donde un grupo de manifestantes profirió consignas tales como "fuera sidosos de Madrid" o "fuera maricas de nuestros barrios".

Fuentes jurídicas informan de que el Ministerio Público ha tomado esta decisión por iniciativa propia, apenas dos días después de la celebración de la manifestación en la que un grupo de personas de ideología de ultraderecha desfiló por las calles del céntrico barrio de Chueca, punto de encuentro del colectivo LGTBI.

La Fiscalía ya ha oficiado sendos informes a la Brigada Provincial de Información y a la Delegación del Gobierno en Madrid para que recaben información sobre si lo acontecido durante la marcha convocada por el grupo Madrid Seguro para protestar contra 'agendas 2030/2050' es constitutivo de un delito de odio.

La Delegación del Gobierno en Madrid autorizó una manifestación convocada por la Asociación de Vecinos San Blas-Canillejas con el lema 'Di no a las Agendas 2030-2050', han señalado a Efe fuentes de la institución, que han precisado que no se autorizó ni una marcha nazi ni una manifestación homófoba.

Según los vídeos que han publicado múltiples usuarios en las redes sociales, los manifestantes portaban pancartas con simbología nazi mientras gritaban "fuera maricas de nuestros barrios", "fuera sidosos de Madrid" o "tú no eres español porque no eres blanco". Pero no solo mostraron su repulsa al colectivo LGTBI, sino también a los menores no acompañados o a los inmigrantes.

El rechazo del Gobierno

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado que se le "encoge el estómago al escuchar" esas consignas. "Nuestro rechazo a estas actuaciones que poco tienen que ver con el contexto democrático de nuestro país y nos retrotraen a momentos en blanco y negro, que no merece la pena recordar", ha añadido.

Tras subrayar que el marco constitucional consagra al libertad de expresión y manifestación, Rodríguez ha explicado que la Delegación del Gobierno toma conocimiento de la celebración de manifestaciones, pero, salvo que existen acontecimientos previos relacionados con los convocantes de éstas, "no se puede actuar en el marco legal".

No obstante, ha avanzado que la Delegación del Gobierno en Madrid y la Policía Nacional ya están recabando información para "actuar con total contundencia frente a quienes no han cumplido con la manifestación que habían convocado". "Vamos a perseguir y vamos actuar con toda la contundencia que nos permite la ley", ha concluido.