Gobierno y PP preparan ya el anuncio formal del acuerdo sobre la renovación institucional pendiente que afecta al Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. El acuerdo, previsiblemente, se dará a conocer de forma conjunta este jueves y ya tiene nombres y apellidos. En las vacantes del Constitucional, fuentes conocedoras de las conversaciones aseguran que habrá "nombres técnicos" sin responsabilidades políticas en el pasado. Insisten en que el nombre del exministro Juan Carlos Campo nunca estuvo encima de la mesa.

En cuanto al Defensor del Pueblo, que acumulaba cuatro años de mandato caducado, fuentes socialistas confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, a propuesta de Ángel Gabilondo (ya lo fue hace meses) y en el PP confirman que no hay ningún veto sobre el exportavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y candidato el pasado 4-M, y que aceptan el nombramiento.

El acuerdo se conocerá justo una semana después de que comenzaran las conversaciones entre los dos grandes partidos. Fue Pablo Casado quien lanzó el ofrecimiento desde su escaño en el Congreso, y el Ejecutivo recogió rápidamente el guante. Los dos interlocutores han sido en todo momento el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea. La negociación, reconocieron ambas partes en estos días, estaba "muy madura" desde el principio por los avances que ya se hicieron en febrero cuando estuvo cerca de cerrarse el acuerdo.

EL CGPJ se queda fuera

De hecho, algunos nombres ya formaban parte de las conversaciones de hace meses. Lo que ha quedado fuera del primer paquete de la renovación institucional y ni siquiera ha estado presente en las conversaciones ha sido el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces es en realidad el principal escollo de la negociación y la institución más importante que acumula años de retraso. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha insistido en muchas ocasiones en la necesidad de actualizar a sus miembros cuanto antes, instando a los dos principales partidos a cumplir con el mandato constitucional.

Las posiciones en este punto, sin embargo, siguen alejadas. El PP insiste en avanzar hacia la independencia judicial cambiando la ley y reformando el sistema de elección de los jueces (y que sean los propios magistrados los que elijan a 12 de los 20 vocales). El PSOE, por su parte, defiende el modelo actual y no comparte la reforma de ley orgánica. Los populares entienden que la única forma de desencallar la situación es que los socialistas encuentren una fórmula que cumpla con sus peticiones. Mientras eso no ocurra, afirman, no habrá acuerdo. Y, de hecho, este ha sido el principal motivo para desgajar la negociación.

Calendario

Según establecen las normas de la Cámara, es la Mesa del Congreso la que debe abrir un plazo para la presentación de las candidaturas para el Tribunal Constitucional, el de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Una vez acabe el plazo y se reciban las candidaturas -cada grupo puede proponer como máximo, tantos candidatos como puestos haya que cubrir- esta se remitirán a la Comisión Consultiva de Nombramientos, que examinará las candidaturas presentadas.

Si alguna no se ajusta a los requisitos objetivos establecidos en la Constitución, la rechazará e informará al grupo proponente para que presente nuevos nombres. Si todos cumplen los requisitos, la Comisión Consultiva, a iniciativa propia o a petición de un grupo, podrá acordar la comparecencia personal de los candidatos para que sean examinados por los diputados.

La Comisión Consultiva de Nombramientos, que preside la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, trasladará al Pleno su criterio sobre la idoneidad de los candidatos en los casos del Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, que han de ser elegidos en sendas votaciones en el hemiciclo.

Dado que la semana que viene se producirán las comparecencias en la Comisión de Presupuestos y que la siguiente tendrá lugar el debate de totalidad de las cuentas en el Pleno, es previsible que la sesión para la elección de los nuevos miembros de los órganos constitucionales pactados por el Gobierno y los populares no se convoque, al menos, hasta la semana del 10 de noviembre.