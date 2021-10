El catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo, uno de los dos candidatos propuestos por el Partido Popular para formar parte del Tribunal Constitucional, prometió al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, considerado como uno de los presuntos cabecillas de la denominada trama 'Lezo', mantenerle informado sobre la renovación de cargos en la Fiscalía, según consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

“Vamos a ver Ignacio, ¡ninguno nuevo! yo si tuviera alguno nuevo te llamaría enseguida. Lo que sí sé es que estaba todo bastante parado como consecuencia de la situación política”, completa Arnaldo, según se puede leer en las transcripciones de las llamadas de teléfono de González que fueron grabadas por orden del anterior instructor del 'caso Lezo', el juez Eloy Velasco.

La llamada a la que alude la UCO se produjo el 3 de noviembre de 2016, ocho meses después de que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González declarara como investigado en el ‘caso del ático’ de Estepona. Y según consta en la transcripción, el que fuera número dos de Esperanza Aguirre estaba muy preocupado por la investigación sobre su inmueble, que acabó archivada en 2020.

Cambios en la Fiscalía General

Sin embargo, Arnaldo le anuncia minutos después “movimientos” y “cambios en la Fiscalía General". "Ahora se ponen en marcha las piezas. Desde luego sí que sé que es voluntad del ministro [Rafael Catalá] cambiar la pieza principal”, prosigue este catedrático de Derecho Constitucional, que se refiere a la salida de Consuelo Madrigal: “Estoy moviéndome para que el nuevo que sustituya a esta señora sea bueno”, concluye.

Este jurista anuncia después a Ignacio González su deseo de que el sucesor de Consuelo Madrigal “toque todo, claro, efectivamente. Hay que mover la pieza principal y luego las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la Audiencia Nacional y Anticorrupción”, en referencia a los fiscales Javier Zaragoza y Antonio Salinas, respectivamente.

“Ambos”, prosigue Enrique Arnaldo, “están fuera del plazo del mandato, con lo cual la renovación es más, perdón, el cambio es más sencillo, uno además está jubilao, ehhh pero, digamos la gente de la Nacional sí que pretende que salga Javier Zaragoza, ehhhh que es uno de los elementos más […] principales. Esa operación, que yo sepa, está preparada, ahora, hombre es una garantía que siga Rafael [Catalá] porque ya se lo conoce, no tiene que volver a empezar desde el principio”.

Caso Palma Arena

Por otra parte, tal y como adelantó la Cadena Ser, este candidato del PP al Constitucional estuvo imputado por contratar al expresidente de Illes Baleares Jaume Matas después de que su Govern concediera a la empresa de Arnaldo, Estudios Jurídicos y Procesales diferentes contratos, según consta en un auto de 30 de marzo de 2010 del magistrado José Castro, instructor del caso Palma Arena, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El asunto fue archivado, pero el magistrado acusó inicialmente a Matas de un delito de malversación de caudales públicos y cohecho por adjudicar dos contratos públicos a esta firma por importes de 30.000 euros y 12.000 euros, respectivamente: "En el año 2004 se inició un expediente de contratación de una asesoría para la implantación de IB3 [la Televisión Autonómica balear], mediante el sistema de negociado sin publicidad. Dicho procedimiento se amañó desde su inicio para que la entidad adjudicataria fuese Estudios Jurídicos y Procesales SL", destacaba la resolución.

De los tres presupuestos dos correspondían a la misma empresa y un tercero había sido solicitado a un despacho de abogados que no tenía experiencia "en absoluto en temas jurídico audiovisuales". En 2007 Jaume Matas se puso en contacto con la empresa de Arnaldo para adjudicarle un contrato menor por importe de 12.000 euros consistente en la realización de un estudio sobre los "límites institucionales de las campañas electorales", que para el juez Castro era "totalmente innecesario, ya que de hecho, al parecer solo lo vio el propio Matas, no constando que se utilizara por nadie más", concluye la resolución, que recuerda que este político del PP fue contratado después por la firma de Arnaldo. Sin embargo, el instructor archivó la acusación contra Enrique Arnaldo, que no está imputado ni en el 'caso Lezo' ni en el 'Palma Arena'.