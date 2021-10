El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que la trayectoria de los elegidos para renovar el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas está "fuera de toda duda" y que se avanza en la despolitización, tras incluir el PP en el TC a Concepción Espejel, una magistrada recusada en Gürtel por su afinidad a este partido.

Además, tras el pacto para renovar el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, Casado ha emplazado al Gobierno de Pedro Sánchez a renovar el Consejo General del Poder Judicial con sus condiciones: culminar el proceso de renovación ya abierto y reformar el sistema de elección para que la próxima vez los jueces elijan a la mayoría de los vocales.

A su llegada a la presentación en España de la organización CODE.org, Casado ha valorado un acuerdo "positivo" para renovar las instituciones y ha señalado que sus exigencias de avanzar en la despolitización y en el prestigio profesional "se han cumplido" y no hay "políticos en ejercicios y ni siquiera expolíticos".

"El tribunal de Cuentas tiene que supervisar la labor de los partidos y sus fundaciones y el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución", ha agregado.

Y ha pedido trasladar el pacto al Poder Judicial, donde mantiene la exigencia de una reforma ante la que a su juicio "no hay alternativa" desde que la Comisión Europea mandó por escrito el informe de refuerzo del estado de derecho en la Unión el pasado mes de junio.

Según Casado, si no se renueva el CGPJ "se puede dar esa imagen de que no se respeta a la justicia", como a su juicio ocurre si el Congreso no hace ya práctica la inhabilitación del diputado de Podemos Alberto Rodríguez, condenado por atentado a la autoridad.

Además del nombre de Concha Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desde 2017 y apartada junto a Enrique López del caso Gürtel, PSOE y PP acordaron renovar el Constitucional con los nombres de Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes; Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; y Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional.

El Tribunal Constitucional mantendrá por el momento la mayoría conservadora, al menos hasta que toque renovar de nuevo cupo, el próximo mes de junio, cuando deberían cambiar las proporciones.